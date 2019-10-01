ЕАЭС договорился с Сингапуром о зоне свободной торговли

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур подписали в Ереване соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) товарами.

Комментируя достигнутые договоренности, Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сингапур стал после Вьетнама второй страной, с которой ЕАЭС подписал такое соглашение.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что вместе с этим соглашением стороны подпишут рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром, а также пять двусторонних соглашений о торговле услугами и взаимных инвестициях. Как объяснял изданию председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, предполагается, что это позволит создать всеобъемлющую зону свободной торговли формата "товары + услуги + инвестиции".

Когда соглашение вступит в силу, беспошлинный доступ на рынки ЕАЭС получат 40% от всей сингапурской товарной номенклатуры, а после серии переходных периодов - 87%, писала газета. В соглашении также прописаны правила проведения расследований, разрешения споров, введения мер торговой защиты, правила сотрудничества в таможенном регулировании, экологии, госзакупках и электронной торговле.

В ЕАЭС считают, что достигнутые договоренности позволят компаниям стран-участниц союза через Сингапур выходить на другие рынки региона, поскольку государство является частью АСЕАН, где действует беспошлинная торговля, а также Всеобъемлющего и прогрессивного транстихоокеанского партнерства, в которое входят в том числе Япония, Канада и Мексика.

Соглашение с Вьетнамом было заключено в 2016 году. Подготовка к заключению таких же договоренностей с Сингапуром началась в 2015 году. По словам Саркисяна, интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявили также Камбоджа и Таиланд.