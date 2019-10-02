Президент РФ сообщил о потерях ExxonMobil из-за закрытия проектов с "Роснефтью"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil сильно потеряла из-за закрытия нефтегазовых проектов с "Роснефтью" из-за введения политических факторов, сообщил президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

"Мы вынуждены были безосновательно закрыть проекты с ExxonMobil. ExxonMobil получала бы сейчас хорошую прибыль, работала бы вместе с "Роснефтью", реализовывала бы крупные проекты, которые бы пошли на пользу и американской компании, и нашей, и мировой энергетике", - сказал он

"Но мы их закрыли, ну и кто тут выиграл? Никто, все только потеряли", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Путин в среду планирует провести встречу с главой ExxonMobil Дарреном Вудсом.

"Мы надеемся, что на полях форума президент сможет отдельно пообщаться с главой ExxonMobil. Будут обсуждаться вопросы потенциального сотрудничества", - говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В марте прошлого года ExxonMobil Corp сообщила, что в конце 2017 года решила выйти из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, введенными в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.