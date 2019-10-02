Поиск

Президент РФ сообщил о потерях ExxonMobil из-за закрытия проектов с "Роснефтью"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil сильно потеряла из-за закрытия нефтегазовых проектов с "Роснефтью" из-за введения политических факторов, сообщил президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

"Мы вынуждены были безосновательно закрыть проекты с ExxonMobil. ExxonMobil получала бы сейчас хорошую прибыль, работала бы вместе с "Роснефтью", реализовывала бы крупные проекты, которые бы пошли на пользу и американской компании, и нашей, и мировой энергетике", - сказал он

"Но мы их закрыли, ну и кто тут выиграл? Никто, все только потеряли", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Путин в среду планирует провести встречу с главой ExxonMobil Дарреном Вудсом.

"Мы надеемся, что на полях форума президент сможет отдельно пообщаться с главой ExxonMobil. Будут обсуждаться вопросы потенциального сотрудничества", - говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В марте прошлого года ExxonMobil Corp сообщила, что в конце 2017 года решила выйти из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, введенными в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.

Владимир Путин ExxonMobil? Роснефть

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ откатился к уровням месячной давности на внешнем пессимизме

Visa и Mastercard откажутся участвовать в создании криптовалюты Facebook

"Газпрому" осталось всего 1,5 месяца до завершения строительства "Северного потока 2"

"Газпрому" осталось всего 1,5 месяца до завершения строительства "Северного потока 2"

Михельсон не увидел осложнений из-за санкций против поставщика танкеров для "Ямал СПГ"

РФПИ и Saudi Aramco объявят о покупке около 30% "Новомета" во время визита Путина в Эр-Рияд

"Ростех" предложил три варианта развития ОАК

Нефть Brent подорожала до $59,4 за баррель после шести сессий снижения

Продажи зерна российских аграриев за 8 месяцев снизились на 23%

Продажи зерна российских аграриев за 8 месяцев снизились на 23%

Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле

Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле

Власти Петербурга не смогли назвать сроки открытия трех новых станций метро

Власти Петербурга не смогли назвать сроки открытия трех новых станций метро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');