Фондовый рынок США упал на фоне опасений по поводу замедления экономики

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок продолжил падение в среду и продемонстрировал худшее начало квартала с 2008 года на фоне беспокойства инвесторов по поводу замедления экономического роста в США.

Как стало известно из отчета отраслевой организации ADP Employer, обнародованного в среду, число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, вместо 195 тыс., о которых сообщалось прежде.

Днем ранее сообщалось, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта в августе. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Разочаровывающие данные из США и Европы, а также слабая финансовая отчетность ряда автопроизводителей, опубликованная на этой неделе, вызывают опасения по поводу замедления экономического роста в условиях торговой войны между США и Китаем. На этом фоне возросли ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Давление на рынок, кроме того, оказал отчет министерства энергетики США, указавший на большее, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

По данным Минэнерго, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали роста на 1,3 млн баррелей.

Эта статистика усилила беспокойство за экономический рост и подтолкнула вниз акции энергетических компаний. Бумаги автопроизводителей также сильно пострадали, после того как Ford Motor отчитался о слабых продажах автомобилей. Продажи Ford на американском рынке в минувшем квартале уменьшились на 5,1%, до 580,251 тыс. автомобилей при ожидавшемся аналитиками снижении на 6%.

Американский автомобилестроительный концерн General Motors (GM) увеличил продажи в США в третьем квартале 2019 года на 6,3% - до 738,638 тыс. автомобилей. Темпы роста продаж GM, однако, оказались ниже консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Bloomberg, который предполагал повышение на 7,1%.

Акции обеих компаний подешевели на торгах в среду. Стоимость бумаг GM упала почти на 4%, Ford - на 3,3%.

В то же время акции Lennar Corp. подорожали на 3,8%, так как одна из ведущих строительных компаний США отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем финансовом квартале.

Цена бумаг канадской Stars Group взлетела на 30% на фоне новостей о слиянии с британской букмекерской компанией Flutter Entertainment Plc. Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, слияние будет осуществлено путем обмена акциями. В результате на рынке появится крупнейшая в мире компания в сфере онлайн-ставок. Акционеры Flutter станут владеть 54,64% объединенной компании, акционеры Stars - 45,36%.

Бумаги дискаунт-брокеров подешевели, после того как Charles Schwab Corp., крупнейший онлайн-брокер в США, принял решение отказаться от комиссий для интернет-сделок с зарегистрированными на американских биржах акциями, биржевыми фондами и опционами.

Котировки акций Schwab снизились на 3,3%. Акции конкурентов, TD Ameritrade Corp., E-Trade Financial Corp. и Interactive Brokers Group Inc., также упали в цене.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 494,42 пункта (1,86%) и составил 26 078,62 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 52,64 пункта (1,79%) - до 2887,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 123,44 пункта (1,56%) и составил 7785,25 пункта.