Урожайность пшеницы вышла из минуса

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Урожайность пшеницы, которая на протяжении почти всей жатвы была ниже прошлогодней, ко 2 октября преодолела этот тренд и вышла небольшой плюс.

Как сообщается в материалах Минсельхоза, урожайность составила 28,7 ц/га против 28,6 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Пшеница убрана с 93% посевной площади, намолочено 74,8 млн тонн (69,3 млн тонн в 2018 году).

Всего, по данным Минсельхоза, собрано 111,2 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 102,3 млн тонн годом ранее. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 41,4 млн га, что составляет 88,4% к посевной площади, урожайность составила 26,9 ц/га (25,7 ц/га в 2018 году).

Ячмень обмолочен с 92,9% посевной площади, намолочено 20,7 млн тонн (16,9 млн тонн) при урожайности 25,3 ц/га (22,5 ц/га). Кукуруза на зерно убрана 31,4% площади, собрано 4,3 млн тонн (3,9 млн тонн), урожайность составила 53,4 ц/га (39,2 ц/га). Рис обмолочен с 47,8% площади, намолочено 614,3 тыс. тонн (461,9 тыс. тонн) при урожайности 66,3 ц/га (63,4 ц/га).

Минсельхоз в среду скорректировал прогноз сбора зерна в этом году. По новой оценке, урожай составит 115-118 млн тонн, ранее ведомство давало только цифру в 118 млн тонн.