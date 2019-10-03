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"Магнит" избавится от большинства своих торговых марок

При этом ритейлер будет развивать собственные торговые марки как бренды

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" пересмотрел портфель собственных торговых марок (СТМ) и планирует увеличить их долю в выручке до 20%.

На конец 2018 года у "Магнита" было 69 СТМ, большинство из которых пользовались слабым спросом у покупателей. Новый портфель включает 26 СТМ, в том числе кросскатегорийных - это более 1 тыс. товарных позиций вместо 3,6 тыс. ранее, говорится в сообщении компании.

"Магнит" сформирует предложение в трех ценовых сегментах: "эконом", "средний" и "премиум".

В эконом-сегменте "Магнит" создал единый бренд "Моя цена" и существенно расширил ассортимент продукции. Обновленная СТМ охватывает товары первой необходимости, которые будут предлагаться по самым привлекательным ценам.

В среднем ценовом сегменте компания запустит семью брендов "Магнит", которая охватит несколько базовых категорий, в том числе молочную продукцию, напитки, dry-food, кулинарию и бытовую химию. Первой из нового семейства СТМ на полки магазинов выйдет линейка "Магнит свежесть" - это 58 позиций в категории овощей и фруктов: огурцы, томаты, шампиньоны, салаты. Большая часть продукции "Магнит свежесть" производится в тепличных комплексах "Магнита" в Краснодарском крае. Первые позиции суббренда уже появляются на полках магазинов сети.

Кроме того, с собственными брендами компания выйдет в сегмент "премиум", с которым прежде не работала. На первом этапе это будут снеки, орехи, консервация, сыры и другая продукция. Также планируется запустить линейку товаров для поддержания здорового образа жизни. Первые бренды в этих сегментах появятся в 2020 году.

Развитие собственных торговых марок "Магнита" будет тесно связано с развитием собственных производственных активов ритейлера. На сегодняшний день они представлены 11 промышленными и 4 агропромышленными комплексами. Если сегодня они работают преимущественно в сегменте "первой цены", то с развитием собственных брендов в новых сегментах компания будет постепенно переориентировать предприятия на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и наращивать долю собственного производства в соответствующих категориях. Одновременно "Магнит" будет выстраивать стратегические партнерства с внешними поставщиками продукции под СТМ, заключая с ними долгосрочные контракты. Для развития брендов в сегменте "премиум" компания также задействует возможности прямого импорта продукции.

Марки как бренд

При этом "Магнит" впервые в российском продуктовом ритейле будет развивать СТМ как бренд производителя. В октябре ритейлер запустит национальную рекламную кампанию бренда "Магнит свежесть".

"Покупатель давно ждет от нас четкого и понятного предложения собственных брендов. Мы переосмыслили всю линейку СТМ, привели ее в соответствие с ожиданиями покупателей и реалиями рынка. "Магнит" - единственный продуктовый ритейлер в России, располагающий собственными мощностями по производству продуктов питания. Они будут играть ключевую роль в развитии новых брендов. Более того, мы начнем продвигать СТМ "Магнит" как бренд производителя, целенаправленно повышать его узнаваемость среди покупателей и их лояльность к нему. Наша задача - сделать собственные бренды действительно эффективными, значительно увеличить их оборачиваемость, а долю в выручке нарастить до 20%", - отметил президент, генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг, процитированный в сообщении.

Цель новой политики ритейлера в области СТМ - сделать собственные бренды узнаваемыми, заметно увеличить продажи товаров под частными марками, дифференцироваться от конкурентов, отметила компания.

Под СТМ поставщики выпускают для ритейлеров товары, в продвижение которых не требуется вкладываться, чтобы сделать их цену на полке ниже, чем цена брендированных аналогов от производителей.

По данным презентации "Магнита", доля частных марок ритейлера в его выручке составляла 8% на конец прошлого года.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group. На конец июня сеть "Магнита" объединяла 19,884 тыс. магазинов, включая 14,231 тыс. магазинов "у дома".

Магнит

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