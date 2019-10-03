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Фонд национального благосостояния в сентябре сократился на 242,8 млрд рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На 1 октября 2019 года в Фонде национального состояния было 7 трлн 927 млрд 685,7 млн рублей, что эквивалентно $123,071 млрд, сообщила пресс-служба Минфина. На 1 сентября в ФНБ было 8 трлн 170 млрд 491 млн рублей, или $122,884 млрд. Таким образом, за сентябрь объем фонда сократился на 242,805 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 октября размещено $45 млрд 496 млн, 39 млрд 174 млн евро, 7 млрд 674 млн фунтов стерлингов и 94,6 млн рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено 587,905 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 171,13 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей.

В сентябре средства ФНБ на сумму 627,1 млн рублей были размещены на депозит в ВЭБе, открытый в 2017 году для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование вагонов Московского метро" (КЖЦ-2).

ВЭБ в прошлом месяце досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2019 годах для финансирования покупки и лизинга вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) на 94,6 млн рублей и 93,6 млн рублей.

В сентябре средства ФНБ на 98,8 млн рублей, возвращенные с депозитов ВЭБе в июле-августе, конвертированы в 1,28 млн фунтов стерлингов.

Также в сентябре 2 млрд рублей средств фонда были размещены в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" для финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

Совокупная расчетная сумма от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 декабря 2018 года по 30 сентября 2019 года составила $605,7 млн, что эквивалентно 39,014 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 30 сентября составила минус 225,784 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - минус 189,826 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - минус 15,165 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - минус 20,792 млрд рублей.

В сентябре в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ - в размере 10,186 млрд рублей, что эквивалентно $158,65 млн, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 2,005 млрд рублей, что эквивалентно $30,09 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с начала 2019 года составил 36,284 млрд рублей, что эквивалентно $560,11 млн.

ФНБ Минфин Банк России

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