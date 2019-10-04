Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,3%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным коррекционным ростом цен blue chips на фоне отскока мировых площадок после падения, вызванного ранее опасениями замедления экономики США, на что указала вышедшая на этой неделе статистика; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,04-0,3%, при этом упали на 5% акции "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2708,5 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1310,37 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар подешевел до 65,06 рубля (-0,07 рубля).

Подросли акции "Татнефти" (+1,1%), "Яндекса" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Распадской" (+0,5%).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,8%, до 15,804 тыс. рублей, дивиденды 883,93 рубля на акцию за первое полугодие), "Башнефти" (-0,3%), "РусАла" (-0,2%), "Россетей" (-0,1%).

Индексы акций в США накануне выросли, отыграв часть потерь предыдущих дней, на фоне ожиданий инвесторов, что признаки замедления экономики заставят Федеральную резервную систему (ФРС) понизить ставки на октябрьском заседании в третий раз за этот год.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до минимальных с августа 2016 года 52,6 пункта при прогнозах снижения до 55 пунктов с августовских 56,4 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали показатель на уровне 215 тыс.

Разочаровывающие статистические данные являются еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказываются на американской экономике.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что он испытывает опасения по поводу инфляционных ожиданий и не исключает, что американской экономике потребуется снизить основную процентную ставку еще сильнее.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, Китай не работает до 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) в ожидании свежих новостей.

Важным фактором для решения Федрезерва по ставке могут стать данные относительно состояния рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу в 15:30 по московскому времени.

Американский ЦБ дважды снижал стоимость кредитования в этом году, каждый раз на 0,25 процентного пункта, для того, чтобы защитить экономику страны от неблагоприятного влияния торговых войн и замедления темпов глобального роста. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность еще одного снижения примерно в 88%, свидетельствуют данные CME Group.

Нефть утром в пятницу умеренно дорожает, однако по итогам недели сырье может показать самый значительный спад с середины июля; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $57,79 за баррель (+0,1% и +0,03% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,52 за баррель (+0,1% и -0,4% в четверг).

Опасения инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch. С начала текущей недели Brent и WTI подешевели в среднем на 6%.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу вероятна приостановка коррекции вниз по индексу РТС. Опасения, связанные с замедлением глобального экономического роста, которые ранее стали фактором сокращения спроса на рынках акций в целом, отчасти компенсируются ожиданиями смягчения денежной политики ФРС США. Во второй половине дня повлиять на оценки инвесторов (в том числе, в отношении действий ФРС) могут данные по рынку труда (non-farm payrolls) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (начало в 21:00 по Москве). На валютном рынке в начале торгов вероятно возвращение доллара к уровню 65 руб./$1, поскольку ожидания снижения процентной ставки ФРС оказывают давление на курс американской валюты.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, после выхода в США слабого индекса ISM в сфере услуг за сентябрь оценка вероятности снижения ставки ФРС на заседании в октябре выросла до 93% с 77% накануне.

Нефть пытается возобновить рост, но сделать это будет сложно, если статистика по Китаю, Европе и США продолжит указывать на замедление деловой активности. Соответственно, у нефти вновь появляется ключевой момент в виде статистики по рынку труда в США. Некоторую поддержку котировкам оказывает спад буровой активности в США. За прошлую неделю американская добыча сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (до 12,4 млн б/с). В пятницу выйдет свежий отчет Baker Hughes, который может показать очередное сокращение числа активных нефтяных буровых установок, что будет вполне логичным на фоне текущего падения цен.

Рынки акций пока не готовы придерживаться определенного пути перед выходом ключевой статистики по США. Соответственно, на российском рынке акций можно ожидать нейтральной динамики и относительно стабильного рубля, считает Кочетков.