Денежная база в России снизилась с 20 по 27 сентября на 63 млрд рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 27 сентября составил 10562,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 20 сентября денежная база в России равнялась 10625,4 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,59%, или на 63 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.