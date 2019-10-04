В "Газпроме" представили первый российский обитаемый подводный гражданский аппарат

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Структура "Газпрома" "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" представила проект первого российского обитаемого подводного аппарата гражданского назначения для обслуживания морских газопроводов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это будет аппарат на двух человек. У него будет прозрачная кабина с сектором обзора примерно в 270 градусов и различное спецоборудование, в том числе навестное. Он позволит проводить ремонт и транспортировку, а также спасательные работы и научные исследования в широком диапазоне глубин, сказали в пресс-службе.

Над изобретением работают сотрудники "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" и материнской компании.

Аппарат представили на выставке "Наука и инновации" в рамках IX Петербургского международного газового форума.