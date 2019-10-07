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Рубль подешевел к доллару и евро в ожидании переговоров США-КНР

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем, запланированных на вторую половину недели.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,5-64,77 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,76 руб. (+14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,1 руб. (+15 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,73 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 27 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,09 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов новой недели, внимание участников рынка вновь переключилось на ситуацию вокруг торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Трейдеры возлагали надежды на переговоры США и Китая, возобновляющиеся на этой неделе после длившегося несколько месяцев перерыва.

Между тем китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп, и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем. В ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа. В свою очередь, президент США неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и, по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

В конце прошлой недели внимание участников рынка было сфокусировано на статданных по рынку труда США. В целом эксперты оценили данные по рынку труда как неплохие, полагая, что они снизят опасения рецессии в США. Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

Инвесторы анализируют данные по рынку труда, чтобы получить более ясную картину о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ставок. Судя по фьючерсам на уровень ставки, вероятность того, что Федрезерв снизит ставку по итогам заседания 30 октября, слегка снизилась и теперь составляет 80,7% против около 90% до публикации данных, пишет MarketWatch.

Цены на нефть слабо колеблются между ростом и снижением на торгах в понедельник на сигналах о потенциальных сложностях в стартующих на этой неделе торговых переговорах США и Китая. При этом рынки исходят из того, что Китай получил серьезное преимущество в переговорах с США, поскольку Трамп оказался в центре скандала, спровоцировавшего запуск процесса импичмента.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась на 0,02% - до $58,38 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,11% - до $52,87 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,5% на фоне слабых статданных. В пятницу, однако, цены выросли, в том числе, благодаря данным Baker Hughes. Нефтесервисная компания сообщила о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на три единицы - до 710 установок. Количество действующих установок сокращается уже семь недель подряд.

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