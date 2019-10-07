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Цена на нефть поднялась выше 59 долларов в ожидании переговоров США и Китая

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок активно поднимается в ходе торгов, участники рынка ждут нового раунда торговых переговорах США и Китая, который стартует на этой неделе.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 по Москве подорожали на $0,71 (1,22%) - до $59,08 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,82 (1,55%) - до $53,63 за баррель.

Переговоры представителей США и Китая возобновятся в четверг, 10 октября, после длившегося несколько месяцев перерыва. При этом агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что власти КНР существенно сузили круг тем, которые они готовы обсуждать со Штатами. В частности, Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация американского президента Дональда Трампа.

"Стороны вновь сядут за стол переговоров, а мы посмотрим, что из этого получится. С точки зрения баланса спроса и предложения мне кажется, что котировки должны быть выше, но тут важную роль играет настроение рынка", - говорит аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Также позитивным фактором стали статданные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Показатель сокращается уже семь недель подряд.

Brent WTI США Китай

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