Рост цен на нефть ускорился в ожидании прогресса на переговорах США и Китая

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть активизировался в понедельник в ожидании прогресса на торговых переговорах США и Китая.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 по московскому времени подорожали на $0,89 (1,52%) - до $59,26 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,99 (1,87%) - до $53,8 за баррель.

На этой неделе пройдет новый раунд переговоров между США и КНР относительно торговой сделки. До этого очные переговоры между двумя странами не проводились несколько месяцев.

Между тем агентство Bloomberg передает, что Пекин существенно сузил круг тем, которые китайская делегация готова обсуждать с американскими коллегами. В частности, они не намерены затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий, которые являются ключевыми вопросами для администрации американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

"Эксперты по-прежнему ждут усиления спроса на топливном рынке. Однако для этого требуется разрешение американо-китайского торгового конфликта в ближайшем будущем, поэтому рынок будет особенно внимательно следить за переговорами", - говорится в докладе аналитиков Commerzbank.

Дополнительным позитивным фактором стали статданные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Показатель сокращается уже семь недель подряд.