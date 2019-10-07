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Рубль вечером снижается к доллару и евро за большинством валют emerging markets

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в понедельник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине следом за большинством валют emerging markets в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем, запланированных на вторую половину текущей недели.

Курс доллара США составил 64,91 руб. в 19:00, что на 29,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,3 руб., подорожав на 34,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,73 копейки - до 67,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро вслед за большинством валют emerging markets. Внимание участников рынка вновь переключилось на ситуацию вокруг торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Трейдеры возлагали надежды на переговоры США и Китая, возобновляющиеся на этой неделе после длившегося несколько месяцев перерыва. Однако, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем, как того добивается президент США Дональд Трамп. Он неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, продолжает придерживаться этого мнения.

В ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать темы реформирования промышленной политики и государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа.

Торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира все более заметно сказываются на перспективах глобальной экономики, о чем свидетельствуют макроэкономические показатели из разных регионов мира. В понедельник статданные по Германии указали на значительно более существенное падение объема заказов промпредприятий ФРГ в августе, чем прогнозировали эксперты.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе 2019 года упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 0,3%.

В конце прошлой недели внимание участников рынка было сфокусировано на статданных по рынку труда США. В целом эксперты оценили данные по рынку труда как неплохие, полагая, что они снизят опасения рецессии в США. Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

Инвесторы анализируют данные по рынку труда, в том числе для того, чтобы получить более ясную картину о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ставок. Судя по фьючерсам на уровень ставки, вероятность того, что Федрезерв снизит ставку по итогам заседания 30 октября, слегка снизилась и теперь составляет 80,7% против около 90% до публикации данных, пишет MarketWatch.

В этой связи участники торгов ожидают речи главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который в понедельник вечером выступит на конференции в Солт-Лейк-Сити.

Нефтяной рынок поднимается в ходе торгов в понедельник, участники рынка ждут нового раунда торговых переговорах США и Китая, который стартует на этой неделе. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 1,25% - до $59,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на 1,63% - до $53,67 за баррель.

Банк России 7 октября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 192,9 млрд рублей (при лимите 400 млрд рублей и общем спросе 192,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,92% годовых.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 октября на 20,41 копейки, до 64,8259 руб., и уменьшил курс евро на 20,45 копейки, до 71,1464 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в понедельник на 0,79 копейки по отношению к пятнице и составил 64,8634 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 7,48 копейки и составил 64,8751 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 364,716 млн, из которых $515,837 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 848,879 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,82 копейки по отношению к пятнице, до 71,179 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 14,51 копейки и составил 71,2504 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR630,964 млн, из которых EUR186,612 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR444,352 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,14% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей и остались на отметках 7,13%, 7,19% и 7,25% годовых соответственно.

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