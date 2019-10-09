Рубль немного укрепился к доллару и евро

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после снижения в первые два дня недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,12-65,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,13 руб./$1 (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,39 руб./EUR1 (-2,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5 копеек к уровню закрытия вторника, до 67,94 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,03 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,03 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов в среду после снижения в ходе предыдущих торгов. Участники рынка уменьшили интерес к риску на фоне новостей об эскалации конфликта между США и Китаем перед намеченными на вторую половину недели переговорами между ними по торговому соглашению.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,26% - до $58,09 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,3% - до $52,47 за баррель.

В центре внимания трейдеров также еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду министерством энергетики. Согласно оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно оценкам управления по энергетике Минэнерго США (EIA), опубликованным во вторник, спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.