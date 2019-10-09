Российский рынок акций вырос вслед за нефтью и Европой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду поднимается вслед за фондовыми площадками Европы, нефтью и фьючерсами в США в ожидании старта торговых переговоров США и Китая, отношение к перспективам которых на рынках неоднозначны; лидируют в росте акции "Мобильных телесистем" (МТС) после известий, что компания не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2716,01 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1319,09 пункта (+1%); цены основных "фишек" на Московской бирже подросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 64,86 рубля (-0,34 рубля).

Выросли акции МТС (+2,8%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Россетей" (+1,3%), ВТБ (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "РусАла" (+1%), Сбербанка (+0,9%), "Яндекса" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,8%, до 129,16 рубля; дивиденды - 3,68 рубля на акцию), ПАО "Полюс" (-1,5%, до 7562,5 рубля; дивиденды - 162,98 рубля) и "НОВАТЭКа" (-0,1%, до 1312,6 рубля; дивиденды - 14,23 рубля). Также снизились в цене акции "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста днем выступают акции ПАО "Томская распределительная компания" (+40,5% и +12,5% "префы"), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+17,6%), ПАО "Павловский автобус" (+10%), "Белона" (+9,5%), "Иркута" (+4,7%), "КАМАЗа" (+3,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,8%), ПАО "Тантал" (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по Москве составил 18,208 млрд рублей (из них 5,447 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Хорошие новости от МТС

Акции МТС поднялись к уровням конца сентября после того, как в среду основной бенефициар АФК "Система" (владеет 55,64% акций МТС) Владимир Евтушенков сообщил журналистам, что АФК приняла решение не проводить делистинг акций ПАО "МТС" с NYSE.

Информация о возможном делистинге МТС появилась в начале года, при этом речь шла только об уходе с NYSE. В феврале компания объявила, что планирует обновить структуру листинга и оценить, отвечает ли листинг в США интересам акционеров. МТС не исключала, что основной площадкой будет Московская биржа. От статуса публичной компании МТС отказываться не собиралась. Евтушенков, комментируя заявление оператора, говорил, что решение о возможной смене стратегии в отношении листинга МТС связано с геополитической ситуацией.

Ситуация вокруг торговой войны США и Китая

В Азии в среду преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%) из-за роста напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина в последние дни.

Ранее министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР. Кроме того, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, сообщает MarketWatch. В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР". Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Между тем, в среду настроения на рынках улучшились на фоне сообщений западных СМИ о готовности Китая к заключению торговой сделки.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Китай по-прежнему открыт для заключения промежуточного торгового соглашения с США, но пока не готов к заключению всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. Тем не менее, Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Газеты Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай готов пойти на увеличение закупок сельхозтоваров в США еще на $10 млрд в год. Пекин стремится заключить с Вашингтоном промежуточное соглашение, которое предотвратит вступление в силу очередного раунда повышения пошлин на китайские товары в США 15 октября, отмечают источники.

В итоге в среду корректируется вверх фондовая Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%), также дорожает нефть.

Цены на нефть

Цена Brent в среду днем поднялась на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 8 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $58,9 за баррель (+1,1% и -0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $53,19 за баррель (+1,1% и -0,2% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей. В среду выйдет отчет Минэнерго США (17:30 МСК). Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно оценкам управления по энергетике Минэнерго США (EIA), опубликованным во вторник, спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

Мнения экспертов

Как отмечает главный аналитик компании "БКС премьер" Антон Покатович, рынки находятся в режиме ожидания. С одной стороны, ожидания от итогов торговых переговоров США-КНР остаются не радостными, а с другой - ФРС подала рынкам сигнал о том, что в ближайшее время регулятор вновь вернется к увеличению своего баланса. Несмотря на то, что Джером Пауэлл говорит о "поддерживающем рыночную ликвидность" характере данных мер, эти процессы являются страховкой рынка от возможных негативных итогов торговых переговоров, а также подготовкой к активизации полноценных программ количественного смягчения (QE).

В плоскости торговых переговоров напряжение продолжает нарастать - стороны обменялись взаимными выпадами по поводу предоставления виз. Более того, КНР продолжает осуждать санкционное давление со стороны Штатов против своих компаний, а также демонстрирует полную готовность к сохранению жесткости своих переговорных позиций.

Взгляд на итоги торговых переговоров остается прежним: прорыва к большим компромиссам не ожидается. Кроме того, внутриполитический конфликт в США, связанный с процедурой импичмента Трампа, не способен в значительной мере подорвать силу переговорных позиций американской стороны. В итоге стоит ожидать повышения рыночной волатильности в ближайшие дни, считает Покатович.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, с утра негативную реакцию рисковых активов вызвал комментарий представителя МИД КНР, который посоветовал СМИ следить за потенциальной ответной реакцией властей Китая на введение США санкций против ряда китайских компаний (позже в санкционный список было включено несколько ведущих китайских стартапов в области искусственного интеллекта) в связи с предполагаемым нарушением прав человека в регионах КНР, населенных мусульманскими меньшинствами. Агентство Bloomberg сообщило, что администрация Дональда Трампа решила продолжить обсуждение возможных ограничений на инвестиции в китайские компании, хотя предыдущие сообщения об этом официальные лица США опровергали. Также ослаблению спроса на рискованные активы поспособствовали комментарии нового управляющего директора МВФ Кристалины Георгиевой: по ее словам, совокупный негативный эффект от торговых конфликтов к 2020 году может составить приблизительно 0,8% мирового ВВП.

Инвесторы готовятся к выходу еженедельных данных Минэнерго США по запасам сырья. Как и в случае с отчетом API, позитивные данные по нефтепродуктам перевесят негативную статистику по запасам нефти, что позволит котировкам Brent достичь $59 за баррель, полагают эксперты.

В свою очередь, аналитики Нордеа банка отмечают смешанную картину внешних рынков в условиях неопределенности по торговым переговорам и заявлений Пауэлла по планам ФРС обеспечить вливания дополнительной долларовой ликвидности. Накануне аппетит к риску был заметно подпорчен очередными свидетельствами того, что торговые противоречия между Китаем и США далеки от своего завершения. Помимо включения ряда китайских компаний в "черный список", американская сторона рассматривает возможности ограничения притока капитала в Китай, а китайская сторона может на 1 день сократить продолжительность своего визита в США в рамках торговых переговоров. Все это подтверждают точку зрения о том, что напряженность между крупнейшими экономиками мира выходит далеко за пределы торговых вопросов, которые вряд ли могут разрешиться в ближайшем будущем. На этом фоне не стоит ожидать позитивных сюрпризов от торговых переговоров и, как следствие, рисковые активы (в том числе валюты развивающихся стран) не получат значимую поддержку.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, внимание инвесторов постепенно смещается на Федрезерв США. Неопределенность в мире нарастает, и инвесторов интересует, чего можно ожидать далее - поскольку американо-китайская торговая война усиливается и выходит за рамки торгового конфликта, рынок сейчас рассчитывает на ФРС как на следующий катализатор роста. Поскольку вероятность разрешения американо-китайского конфликта приближена к нулю, и большая часть этой информации уже отражена в котировках, рынок возлагает надежды на дальнейшее понижение ставок и смягчения монетарной политики ФРС.