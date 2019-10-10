Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным снижением цен blue chips на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,2-0,3%, при этом упали на 2,5% акции "Роснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2706,27 пункта (-0,25%), индекс РТС - 1313,89 пункта (-0,27%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,4%.

Лидерами падения стали бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-10,1%, до 346 рубля за штуку) на сообщении о том, что компания Firlibia Holdings Limited, принадлежащая Марку Роудсу, продала на рынке 14,2 млн акций группы (примерно 2,15% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок по цене заметно ниже вторичного рынка. Цена размещения составила 345 рублей за акцию - это соответствует 10,4%-ному дисконту к рынку, сообщает Bloomberg. Цена закрытия на "Московской бирже" в среду составила 385 рублей, при этом 9 октября акции упали на 2,5%.

Кроме того, снизились в цене акции "Роснефти" (-2,5%, дивиденды за первое полугодие 2019 года - 15,34 рубля на акцию), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка РФ (-0,2%), "Распадской" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусАла" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,03%), "Мосбиржи" (-0,02%), "Татнефти" (-0,01%).

Вместе с тем ростом открылись торги акциями АФК "Система" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Россетей" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение российских акций в начале торгов 10 октября связано, прежде всего, с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала, поступающими в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду, участники рынка ожидали возобновления торговых переговоров между США и Китаем и оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Китай по-прежнему открыт для заключения промежуточного торгового соглашения с США, но пока не готов к заключению всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. Тем не менее, Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

При этом Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд. Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies.

Кроме того, инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых. Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в четверг, участники рынка следят за противоречивыми сообщениями СМИ в преддверии старта торговых переговоров между США и Китаем. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,45%. Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,4%, Shenzhen Composite - на 0,9%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,4%. Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,35%, индийский BSE Sensex - на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%. Индонезийский Jakarta Composite вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился.

Газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя первоначально предполагалось, что консультации продлятся два дня. Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно снижаются в четверг утром на фоне пессимизма в отношении перспектив глобальной экономики и данных о большем, чем ожидалось, увеличении запасов топлива в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 10:17 по московскому времени составила $58,17 за баррель, что на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов выросла на 0,14%, до $58,32 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,29% - до $52,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 0,08%, до $52,59 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей. Согласно официальным данным, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.