Минфин предложил запретить банкам навязывать допуслуги

Также ведомство считает, что нечестные игроки должны возмещать заемщику убытки в двойном объеме

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минфин предложил запретить навязывание банками допуслуг при получении потребкредита или займа за исключением случаев, когда требуется страховать предмет залога, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что в поправках закона, подготовленных ведомством, содержится пункт о возмещении заемщику убытков, которые он понес из-за нарушения его права на свободный выбор услуг. Они составят двукратный объем стоимости услуг.

Кроме того, при займах на срок более года ведомство предлагает запретить обязывать заемщиков страховаться на весь срок кредитования "при условии единовременной уплаты страховых платежей".

Позицию поддерживает Центробанк, по его мнению, отмечает "Ъ", "такое регулирование позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике". Кредитные организации подчеркивают, что от данной практики давно отошли.