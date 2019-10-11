Поиск

Минфин предложил запретить банкам навязывать допуслуги

Также ведомство считает, что нечестные игроки должны возмещать заемщику убытки в двойном объеме

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минфин предложил запретить навязывание банками допуслуг при получении потребкредита или займа за исключением случаев, когда требуется страховать предмет залога, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что в поправках закона, подготовленных ведомством, содержится пункт о возмещении заемщику убытков, которые он понес из-за нарушения его права на свободный выбор услуг. Они составят двукратный объем стоимости услуг.

Кроме того, при займах на срок более года ведомство предлагает запретить обязывать заемщиков страховаться на весь срок кредитования "при условии единовременной уплаты страховых платежей".

Позицию поддерживает Центробанк, по его мнению, отмечает "Ъ", "такое регулирование позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике". Кредитные организации подчеркивают, что от данной практики давно отошли.

ЦБ Минфин Минэкономики

Новости

Хитрость и стагнация растянули банкротства. Обзор

ЦБ вгляделся в инфляцию. Обобщение

ЦБ вгляделся в инфляцию. Обобщение

ЦБ определит требования безопасности при хранении биометрии граждан

ЦБ определит требования безопасности при хранении биометрии граждан

Добыча ОПЕК в сентябре рухнула на 1,3 млн б/с из-за атак в Саудовской Аравии

Добыча ОПЕК в сентябре рухнула на 1,3 млн б/с из-за атак в Саудовской Аравии

Сбербанк после утечки данных изменит систему защиты от собственных сотрудников

Сбербанк после утечки данных изменит систему защиты от собственных сотрудников

"Коммерсантъ" узнал о возможности оформить виртуальную банковскую карту через мессенджер

Депутаты предложили перестать финансировать некоторые институты развития

Что случилось этой ночью: четверг, 10 октября

США могут разрешить сотрудничать с китайской Huawei нескольким американским компаниям

В правительстве пообещали отменить приостановку работы компаний на 90 дней по КоАП

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');