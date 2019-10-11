Две трети экономистов, опрошенных WSJ, отметили рецессию в промсекторе США

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Промышленный сектор США находится в рецессии, считают две трети экспертов, опрошенных The Wall Street Journal.

Проведенный газетой опрос также показал, что прогнозы экспертов в отношении динамики американского ВВП на второе полугодие 2019 года ухудшились.

Так, согласно их оценкам, ВВП США вырос на 1,82% в третьем квартале и увеличится на 1,77% в четвертом квартале. В сентябре респонденты WSJ прогнозировали подъем американской экономики соответственно на 1,92% и 1,81% в третьем и четвертом квартале.

Среди основных факторов, повлиявших на прогнозы в отношении ВВП, эксперты называли неопределенность ситуации в торговле, слабые темпы глобального экономического роста и политическую ситуацию в США.

"Это такой список шоков, которые идут один за другим: замедление глобального роста, фиаско самолетов Boeing Max, затухание рынка IPO, забастовка в GM, предвыборная кампания, и все это дополняет драма вокруг импичмента Трампу", - отмечает экономист Государственного университета Джорджии Раджив Дхаван.

Ситуация в промышленном секторе США находится в центре внимания инвесторов в значительной мере в связи с тем, что она говорит о состоянии спроса в экономике. 63,5% респондентов WSJ заявили, что, по их мнению, спад в секторе продолжается два или более квартала подряд.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре упал до 47,8 пункта, что является самым низким значением с июня 2009 года. Новые заказы на товары длительного пользования в августе упали на 4,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства торговли США.

Тем не менее, уровень занятости в промышленном секторе по-прежнему является одним из самых высоких за последние более чем десять лет, поэтому преждевременно говорить о рецессии в этой сфере, отмечает главный экономист по глобальным рынкам Economic Outlook Group Бернар Бомоль.

По словам главного экономиста Национальной ассоциации промышленников Чада Мутрэя, промсектору необходимо больше ясности в отношении ситуации в торговле, в том числе заключение обновленного соглашения о торговле США с Мексикой и Канадой, а также двустороннего торгового соглашения с Китаем.

На долю промышленности приходится лишь порядка 11% американского ВВП, и, таким образом, спад в этом секторе необязательно говорит о завершении 10-летнего периода роста экономики США.

В опросе, проведенном газетой 4-8 октября, приняли участие 55 экономистов.