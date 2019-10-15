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Михельсон вернул себе строительную компанию "Нова"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Леонид Михельсон стал владельцем 100% строительной компании "Нова", которой с августа 2018 года владела его дочь Виктория, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

"Нова" (ранее - Самарское народное предприятие "Нова") было создано на базе строительного треста "Куйбышевтрубопроводстрой", с которого началось создание группы компании, главным активом которой стал крупнейший независимый производитель газа в России "НОВАТЭК". По подсчетам "Интерфакса" на базе данных "СПАРК", по итогам 2017 года "Нова" занимала 17-е место среди крупнейших российских строительных подрядчиков нефтегазовой отрасли с выручкой в 13 млрд рублей.

"Нова" строит крупнейшие объекты "НОВАТЭКа", в том числе Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), где будут строиться платформы и модули для СПГ-заводов "НОВАТЭКа".

До начала 2018 года 100% "Новы" находилось во владении холдинга Михельсона и Леонида Симановского ООО "Левит". Затем доли перешли к гендиректору ООО Сергею Романцеву (51%), а также Виктору Фомину и Андрею Кошарскому. А с 1 августа 2018 года были записаны на Викторию Михельсон.

Нова НОВАТЭК Виктория Михельсон Леонид Михельсон

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