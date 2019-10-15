"Ведомости" сообщили о первом за 12 лет сокращении парка "Аэрофлота"

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В 2019 году парк "Аэрофлота" сократится впервые за 12 лет на два самолета, пишут "Ведомости", ссылаясь на материалы авиакомпании.

На конец 2018 года у перевозчика было 253 магистральных самолета, в том числе 39 дальнемагистральных и 164 среднемагистральных, а также 50 российских региональных SSJ100.

С января по сентябрь парк "Аэрофлота" сократился на четыре машины: компания получила два дальнемагистральных Boeing 777, но отказалась от использования одного Airbus 330, четырех Airbus 320/321, а один SSJ-100 сгорел 5 мая в "Шереметьево". До конца года группа "Аэрофлота" выведет из эксплуатации еще восемь самолетов, говорится в презентации компании. То есть, за год парк сократится на 12 машин.

Новых иностранных лайнеров компания пока не получит, но ждет 10 российских SSJ-100 из сотни, заказанной в 2018 году, пишут "Ведомости". Поставка этой партии предусмотрена ранее согласованным планом, заявил газете представитель "Гражданских самолетов Сухого", производителя SSJ100. Таким образом, на конец года у "Аэрофлота" будет 215 самолет.

В последний раз компания сокращала парк в 2007 году, на пять судов после отказа от использования всех Ту-134.

"Аэрофлот" планирует увеличить налет имеющихся у нее машин ради дальнейшего повышения операционной эффективности, сказал представитель авиакомпании. По его словам, в 2020 году компания нарастит парк за счет дальнемагистральных Airbus 350. К 2023 году парк всей группы увеличится до 520 судов (на середину 2019 года их было 365).

Два источника, близких к "Аэрофлоту", называют сокращение парка ожидаемым, поскольку новых заказов компания не делала, новые самолеты она получает по старым крупным заказам и машины планово выбывают из эксплуатации. По словам одного из них, закупки "Аэрофлота" затормозило требование 2018 года, которое обязывает госкомпании согласовывать с правительством ввоз авиатехники дороже 1 млрд рублей.

"Ведомости" напоминают, что топ-менеджеры всех крупнейших авиакомпаний признавали, что их флот избыточен, это занижает цены и рентабельность перевозок. Однако все перевозчики продолжают увеличивать свои парки, отмечает газета.