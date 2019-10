Структура "Росатома" собралась приобрести контроль в чилийском литиевом проекте

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Uranium One Group (U1G) может приобрести у канадской Wealth Minerals Ltd контрольную долю в проекте по производству лития в Чили, сообщила Wealth Minerals.

Стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, согласно которому U1G приобретет до 51% в проекте Атакама в Чили. Коммерческие условия еще будут определены, поясняется в сообщении.

Меморандум предполагает период due diligence. Кроме того, у U1G будет право при наличии альтернативного предложения о покупке этого актива повторить заявку другого покупателя.

Сам факт сделки будет зависеть от того, устроят ли U1G результаты due diligence, договорятся ли стороны и получат ли необходимые разрешения. Меморандум предполагает заключение off-take контракта, по которому U1G сможет приобретать всю производимую на проекте продукцию.

Месторождение Atacama Salar, частью которого является и участок Wealth Minerals, сейчас обеспечивает треть мирового выпуска лития (действующие производства у компаний Sociedad Quimica y Minera и Rockwood Lithium).

В июле 2018 года Wealth Minerals объявила о приостановке бурения на месторождении Atacama из-за недовольства местных жителей. Хотя юридически у компании есть все права продолжить работы, она выбрала неконфронтационный путь и сейчас проводит консультации с локальным сообществом и властями, сообщала WM в годовом отчете в конце февраля.

Структура российской госкорпорации "Росатом" - "Росатом Латинская Америка" - в прошлом году подписала меморандум о взаимопонимании с Чили, предусматривающий сотрудничество в мирном использовании атомной энергии и применении технологий производства лития. Сообщалось, что стороны готовы сотрудничать в развитии технологий по извлечению лития из рассола и производстве литиевой продукции, катодных материалов, аккумуляторных батарей и другой продукции на основе лития.

Республика Чили является одним из крупнейших производителей лития в мире.

Международный горнорудный дивизион Uranium One объединяет зарубежные уранодобывающие активы "Росатома". Холдинговая компания дивизиона - АО "Ураниум Уан Груп", ее основной актив - Uranium One Inc.

Uranium One Inc. - одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний, зарегистрирована в Канаде. В Казахстане ей принадлежат 70% в СП "Бетпак Дала" (проекты "Акдала" и "Южный Инкай"), 50% в СП "Каратау" и 30% в СП "Кызылкум" (Харасан), 50% СП "Акбастау" и 49,67% СП "Заречное" (собственно Заречное и осваиваемое Южное Заречное). В США Uranium One владеет 100% рудника Willow Creek (законсервирован с июля 2018 г.). Также компания является оператором Mantra Resources (владеет рудником Mkuju River в Танзании).