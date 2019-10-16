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Котировки "ЛУКОЙЛа" ускорили рост на новостях о промежуточных дивидендах

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Котировки "ЛУКОЙЛа" на "Московской бирже" ускорили рост и обновили апрельские максимумы на новостях о решении совета директоров о промежуточных дивидендах и выкупе бумаг по оферте.

К 13:35 среды акции компании дорожали на 1,3%, до 5672 рублей. При этом бумаги лидировали на бирже по оборотам торгов - на сделки с ними пришлось более 7,01 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превысило обороты по акциям Сбербанка.

В среду стало известно, что совет директоров "ЛУКОЙЛА" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 192 рубля на акцию, реестр акционеров под выплаты будет закрыт 20 декабря.

3 декабря акционеры компании на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дивидендах и об уменьшении уставного капитала - компания планирует оферту на выкуп 25 млн акций по цене 5300 рублей за бумагу.

"ЛУКОЙЛ" также сообщил, что изменил принципы дивидендной политики будет направлять на дивиденды 100% скорректированного денежного потока (FCF). Дивиденды будут выплачиваться дважды в год по итогам полугодовых отчетов, тогда как сейчас компания платит промежуточные дивиденды по итогам трех кварталов. Прежняя политика не обеспечивала достаточной гибкости и не позволяла эффективно реагировать на внешние ограничения, в частности, ОПЕК+, объяснили в компании.

Скорректированный FCF рассчитывается по данным отчетности МСФО и определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций "ЛУКОЙЛа". Четвертым принципом новой дивидендной политики является то, что дивиденд на одну обыкновенную акцию округляется до цифры, кратной одному российскому рублю. Компания отмечает, что утвержденные принципы применяются, начиная с промежуточных дивидендов за 2019 год.

ЛУКОЙЛ ОПЕК

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