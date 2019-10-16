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Промсвязьбанк до конца года станет собственником Связь-банка

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) до конца года станет собственником акций Связь-банка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Хотелось бы, чтобы в этом году. Он (Связь-банк) не перейдет на баланс Промсвязьбанка, Промсвязьбанк станет его собственником. Но объединение банка - это другое, сами понимаете. Там двухэтапная будет процедура, то есть будет два юрлица в течение некоторого времени", - сказал Моисеев.

Он отметил, что не знает, сохранится ли бренд Связь-банка. "От юрлица откажутся, от бренда - не знаю", - сообщил Моисеев. По его словам, процесс объединения "занимает достаточно длительный период". "Там должен быть целый процесс, который Центральный банк согласовывает", - добавил замминистра.

Как сообщалось, Связь-банк с 27 сентября исключил ВЭБ из списка аффилированных лиц. ВЭБ в конце прошлого года выступил с предложением передать Связь-банк от госкорпорации на баланс Промсвязьбанка. В прошлом году был завершен процесс присоединения к Связь-банку еще одного принадлежавшего ВЭБу банка - "Глобэкса". ВЭБ получил оба банка на санацию в кризис 2008-2009 годов.

Согласно принятому в этом году закону правительство сможет в 2019 году безвозмездно принять в казну РФ акции Связь-банка, принадлежащие ВЭБу. Стоимость акций при их передаче, а также их количество, вид и номинал будут определяться решением правительства. Переданные в казну акции Связь-банка правительство будет вправе внести в уставный капитал ПСБ в виде оплаты приобретаемых в собственность РФ акций Промсвязьбанка.

ВЭБу принадлежало 99,975% акций Связь-банка.

Промсвязьбанк Связь-банк

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