Рубль перешел к плавному укреплению благодаря стабилизации нефтяных цен

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются в ходе торгов на Московской бирже в среду днем; рубль перешел к плавному укреплению к бивалютной корзине благодаря стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 64,245 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,845 руб./EUR1, подешевев на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5 копеек - до 67,215 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 17 октября на 9,07 копейки, до 64,3455 руб./$1, и поднял курс евро на 20,3 копейки, до 71,0503 руб./EUR1. Рост официальных курсов произошел благодаря тому, что в первые три часа торгов на Московской бирже доллар и евро слегка подрастали, и их снижение наметилось лишь после 13:00 по Москве.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление курса рубля к доллару и евро, отмечаемое в среду днем, связано прежде всего с наметившимся улучшением ситуации на мировых нефтяных площадках после двух дней падения. Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг, 17 октября. По прогнозам экспертов, они увеличиваются пятую неделю подряд. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени подорожали на 0,12% - до $58,81 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже поднимаются на 0,4% - до $53,09 за баррель.

По словам аналитиков Sberbank CIB, "вчера вечером восприятие рисков улучшилось после сообщений о том, что представители ЕС и Великобритании почти завершили подготовку предварительного варианта договоренностей о Brexit". "Если сегодня появятся более оптимистичные новости по теме Brexit, рискованные активы могут вырасти в цене; сейчас же они находятся под давлением из-за напряженности между США и КНР. Китай пообещал ответные меры, если Конгресс США примет закон, поддерживающий оппозицию в Гонконге. Этот законопроект уже одобрила Палата представителей, причем его поддержали и демократы, и республиканцы. Влияние этих факторов на рубль в целом будет нейтральным. Тем не менее, спрос нерезидентов на сегодняшних первичных аукционах ОФЗ будет способствовать частичному укреплению российской валюты. Сегодня для глобальных инвесторов представляют интерес данные по обороту розничной торговли в США за сентябрь; мы полагаем, что они вряд ли станут неприятным сюрпризом для рынка, так как в целом замедление роста экономики слабо отразилось на американских потребителях, и ситуация хоть и ухудшилась, но не настолько, чтобы потребительский спрос оказался под заметным давлением", - отмечают аналитики.

На первом аукционе Минфину удалось разместить 20-летние облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26230 на сумму 29,616 млрд рублей по номиналу при спросе 46,025 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная цена и цена отсечения составили 109,31% от номинала, что соответствует доходности 6,94% годовых.

Большинство валют развивающихся стран снижаются к доллару США на фоне слабого "аппетита к риску", при этом рубль остается сравнительно стабильным, поддерживаемый начавшимся налоговым периодом. В частности, во вторник банки выплачивали страховые взносы, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" . Эксперты банка ожидают, что в ближайшие дни курс рубля будет оставаться в диапазоне 64,2-64,7 руб./$. По их мнению, "несмотря на позитив, связанный со снижением градуса напряженности в торговом конфликте между США и Китаем, рынок продолжает ждать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Рыночная оценка вероятности снижения ставки на заседании 30 октября превышает 70%, при этом вероятность снижения ставки ФРС до 1-1,25% в следующем году опустилась ниже 50%, хотя ранее рынок закладывал в котировки снижение до этого уровня к середине года".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в среду, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки в основном остались на уровне предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день на 1 базисный пункт и составила 7,12% годовых, а ставка по кредитам на семидневный срок остались на уровне вторника - 7,14% годовых. Ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев также не изменились по отношению к предыдущему дню, составив 7,10% и 7,24% годовых, соответственно, и лишь ставка на срок 3 месяца выросла на 2 базисных пункта - до 7,17% годовых.