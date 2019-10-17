Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи и ростом индекса РТС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне просевших мировых фондовых площадок после выхода в США слабых данных о розничных продажах, а также подешевевшей нефти из-за резкого роста ее запасов в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2741,78 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1347,7 пункта (+0,02%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 64,1 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Мечела" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "Газпром нефти" (-3,5%, до 413,15 рубля; дивиденды за первое полугодие - 18,14 рубля на акцию) и "Распадской" (-1,2%, до 116,86 рубля; дивиденды - 2,5 рубля на акцию).

Также просели акции "Яндекса" (-1%), "Мобильных телесистем" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,3%).

В США индексы накануне снизились из-за слабых данных о розничных продажах и опасений относительно торгового соглашения Вашингтона и Пекина.

Розничные продажи в сентябре 2019 года снизились впервые за семь месяцев - на 0,3% по сравнению с августом, тогда как эксперты ожидали роста на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставку на заседании в октябре, возросла до 90% в среду после публикации статданных по сравнению с 78% во вторник, показали данные CME Group.

Инвесторы также анализировали региональный обзор ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Согласно ему, экономическая активность в двенадцати регионах США с начала сентября увеличивалась темпами от слабых (slight) до "сдержанных" (modest). Прогнозы в основном предполагают сохранение экономического подъема, однако многие бизнесмены ухудшили оценку темпов роста в ближайшие 6-12 месяцев.

Рынок продолжил следить за новостями, касающимися торговой сделки США и Китая опасаясь, что напряженность между Вашингтоном и Пекином в связи с протестами в Гонконге может усложнить попытки подписать торговое соглашение.

Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры", если Конгресс США введет в действие закон, поддерживающий протестующих в Гонконге, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского МИД.

В Азии в четверг преобладает умеренная негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговорщикам еще предстоит работа в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. По его словам, Белый дом пока не определился в отношении подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного Штатами на 15 декабря, сообщает South China Morning Post. Министр также сказал, что Китай пока не присылал официальных приглашений американским чиновникам в Пекин для дальнейших переговоров.

Нефть утром в четверг вновь дешевеет, отыгрывая статистику о повышении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,9 за баррель (-0,9% и +1,2% накануне), декабрьская цена WTI - $52,98 за баррель (-0,9% и +1% в среду).

На рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае ухудшения состояния мировой экономики, отмечают эксперты.

С начала текущей недели Brent и WTI подешевели в среднем на 2%.

Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с февраля 2017 года, причем подъем фиксировался по итогам пятой недели подряд.

Официальные данные Минэнерго США опубликует в четверг в 18:00 по Москве. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, динамика фондового индекса MSCI EM указывает на сохранение спроса на развивающихся рынках, что, впрочем, не исключает возможности приостановки роста по индексу РТС вблизи уровня 1350 пунктов. В ближайшее время внимание инвесторов может переключиться на Brexit: как ожидается, финальное соглашение Великобритании с ЕС может быть достигнуто уже в пятницу, однако премьер-министру Борису Джонсону нужно будет получить одобрение британского парламента на окончательную сделку. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 64 руб.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также отмечает, что слабые розничные продажи в США увеличивают вероятность снижения ставки ФРС.

Несмотря на позитивные новости последних дней, явной эйфории на рынках не наблюдается, и большое число факторов риска по-прежнему сохраняет актуальность. Данные о розничных продажах в США оказали умеренное давление на доходности Treasuries и способствовали росту оценки вероятности снижения ставки Федрезерва на октябрьском заседании с 73% до 84%.

В центре внимания на этой неделе также остается вопрос переговоров по Brexit. По сообщениям СМИ, переговорные группы Великобритании и ЕС практически согласовали решение, но основной вопрос в том, поддержит ли новый договор британский парламент. Без поддержки Демократической юнионистской партии добиться ратификации соглашения будет проблематично, и, вероятно, голосование в британском Парламенте состоится уже после пятничного закрытия рынков.

Тема торговых отношений США и Китая также слегка добавляет напряженности после трений по поводу Гонконга. После того, как Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий применение санкций против должностных лиц, ответственных за подрыв основных свобод и автономии Гонконга, китайские власти пригрозили "сильными контрмерами", если закон будет принят. Рост напряженности в этом вопросе в глазах инвесторов в свою очередь уменьшает вероятность договоренности по торговым спорам.

Индекс МосБиржи накануне поднялся к верхней границе диапазона 2700-2750 пунктов, однако внешний фон пока не способствует продолжению уверенного роста. В четверг индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 2730-2750 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляют операционные результаты за III квартал "АЛРОСА" и X5 Retail Group, а также дивидендные отсечки в акциях "Газпром нефти" и "Распадской", отмечает Поддубский.