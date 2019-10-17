ЦБ попросил о праве определять реальных владельцев банков и блокировать их счета

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России хочет получить право определять реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций и в досудебном порядке блокировать их счета, если возникает риск, что они начнут выводить активы. О намерении создать такой правовой механизм "Ведомостям" рассказал представитель ЦБ.

Действующая процедура регулятор не устраивает: сейчас бенефициаров банков привлекают к ответственности постфактум, уже после отзыва лицензии или начала санации. За это время реальные владельцы успевают вывести из банка активы. ЦБ хочет действовать на опережение и блокировать счета и операции с имуществом еще до того, как суд решит взыскать с владельцев банков убытки.

Впервые о такой идее регулятора 15 октября в Госдуме сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Для примера он рассказал, что с 2016 по 2018 год в ЦБ не знали реального собственника компании "Росгосстрах жизнь" (ныне "Капитал лайф"), по документам это был Алхас Сангулия, друг бывшего владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова. В мае 2019 года президент ЦСКА Евгений Гинер публично назвал себя владельцем этой компании, напомнил Чистюхин.

ЦБ предлагает выбор между двумя вариантами блокировки счетов - по решению суда или в административном порядке, как действуют налоговые органы, рассказал его представитель. Регулятор также хочет сам определять реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций и предоставить им право оспаривать его решение в административном и в судебном порядке.

"ЦБ хочет стать мегарегулятором, который имеет право сначала действовать, а потом пусть заинтересованные лица оспаривают эти действия", – сказал газете партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.

По мнению партнера адвокатского бюро А2 Михаила Александрова, желание ЦБ взять на себя функции следователя создает риски для бизнеса, а его ошибка может дорого обойтись пострадавшим. Источник газеты в крупном банке отмечает, что неясно, по каким критериям ЦБ будет выявлять реальных собственников.