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Безработица в России выросла до 4,5% после исторического минимума в августе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в сентябре 2019 года выросла по сравнению с августом на 113 тыс. человек и составила 3 млн 371 тыс. человек, следует из опубликованных в четверг предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы, который в августе обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года, составив 4,3%, в сентябре вернулся на уровень июля - 4,5%.

В июне 2019 года безработица в РФ составляла 4,4%, в мае - 4,5%, в марте-апреле - 4,7%, в январе-феврале - 4,9%.

Численность официально зарегистрированных безработных в сентябре снизилась на 46 тыс. человек по сравнению с августом, до 666 тыс. человек.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования трудоспособного населения в возрасте 15 лет и старше, в сентябре составила 75,6 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

Росстат

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