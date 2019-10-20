МВФ намерен договориться о 16-м пересмотре квот до конца 2023 года

Причиной стало отсутствие прогресса в увеличении квот в рамках 15-го пересмотра. Замминистра финансов России Сторчак заявил, что "основой следующего пополнения будет очередная попытка договориться о новой формуле расчета страновой квоты, которая отражала бы вес страны в глобальной экономике".

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) завершил безрезультатно 15-й пересмотр квот и начнёт работу над 16-м, договориться по которому намерен до конца 2023 года. Такое заявление содержится в коммюнике Международного валютного финансового комитета (IMFC), который провёл в Вашингтоне специальную сессию, посвящённую ресурсной базе МВФ.

"Мы отмечаем отсутствие прогресса в увеличении квот в рамках 15-го пересмотра и призываем исполнительный совет завершить свою работу по 15-му пересмотру и по пакету реформ в области ресурсов и управления МВФ и как можно скорее представить доклад совету управляющих. (...) После 15-го пересмотра мы намерены вновь рассмотреть вопрос об адекватности квот и продолжить процесс реформы управления МВФ в рамках 16-го общего пересмотра квот, включая новую формулу квот, причем работа над пересмотром будет продлена с 2020 года до не позднее 15 декабря 2023 года", - говорится в документе.

Квоты играют в фонде сразу три роли - они определяют взносы стран, за счет которых формируется капитал МВФ (квоты выражаются в специальных правах заимствования - СДР, расчетной единице МВФ), размер квоты определяет право голоса страны-участницы при принятии решений фонда, на основе квоты определяется сумма финансирования, которую государство может получить от фонда.

При этом решено удвоить заёмный капитал МВФ в рамках так называемых NAB (New Arrangement to Borrow, новые соглашения о заимствованиях). "Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения вопроса об удвоении новых механизмов заимствования и о дальнейшем раунде двусторонних заимствований после 2020 года", - отмечается в заявлении.

Таким образом, как сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, принимавший участие в сессии, МВФ официально признала провал 15-го пересмотра.

"Впервые в выступлении Кристалины (директор-распорядитель МВФ - Кристалина Георгиева - прим. ИФ) это четко прозвучало, что это означает, что никакого увеличения капитала не будет. Работа над увеличением квотного капитала банка завершается. Процесс, запущенный в 2010 году и который назывался 15-е общее пополнение капитала, закончили официально. Это значит, что теперь нужно формировать переговорную позицию или базовые условия для начала запуска процесса о 16-м пересмотре. 15-й закончился с нулевым результатом", - сказал он.

Для увеличения NAB потребуется получить согласие всех стран, участвующих в этих соглашениях. В настоящее время участниками соглашения являются 40 стран, общий размер ресурсов, которые они могут предоставить, составляет SDR 182 млрд, или $250 млрд. Для того, чтобы фонд мог задействовать средства на конкретные программы, необходимо одобрение 85% кредиторов, имеющих право голоса. БРИКС обладает правом вето на решения по NAB.

Сторчак пояснил, что для получения согласия по увеличению участия в NAB каким-то странам, в том числе, США, нужно будет обратиться к своим парламентам. Однако большая часть участвует в NAB международными резервами. "У нас формальный участник NAB и двустороннего кредитного соглашения (с МВФ - прим. ИФ), Центральный банк", - отметил он.

Говоря о 16-м пересмотре квот, он отметил, что основой следующего пополнения будет очередная попытка договориться о новой формуле расчета страновой квоты, которая отражала бы вес страны в глобальной экономике.

Действующая формула, основанная на учете четырёх факторов, даёт больше веса малым открытым экономикам, прежде всего, западноевропейским, поскольку в ней большой вес экспортно-импортных операций, объёма внешней торговли, связи с внешним миром. "Исторически это было объяснимо, потому что считалось, что страна, которая открыта для внешней торговли и для инвестиций, трансграничных перетоков капитала, эта экономика более подвержена рискам, когда резко прекращается экспорт-импорт, приток капитала или, наоборот, резко начинается отток. Такая экономика, скорее всего, больше всего будет нуждаться в срочной финансовой поддержке со стороны МВФ", - сказал он.

Однако впоследствии, отметил замминистра, эта логика привела к тому, что формирующиеся рынки или уже вставшие на ноги большие рынки из числа развивающихся стран, никак не могут подогнать размеры своих квот к реальному положению вещей в глобальной экономике.

IMFC в своём коммюнике отметил, что роль квот в обеспечении ресурсов МВФ остаётся первостепенной. Также комитет подчёркивает, что любая корректировка доли квот, как ожидается, приведет к увеличению доли динамично развивающихся стран в соответствии с их относительным положением в мировой экономике и, следовательно, вероятно, к увеличению доли стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в целом, обеспечивая при этом защиту голоса и представительства беднейших членов.

"Кристалина привела хороший пример - в 1990 году на долю emerging markets приходилось 40% глобального ВВП, а в 2030 году это будет, минимум, 60%. А распределение квот внутри фонда остаётся прямо противоположным. Сильнее всех во время разных встреч, посвящённых квотному капиталу фонда, недовольство проявляли громко, последовательно, четко две большущие экономики - индийская и китайская", - сказал он.

Теперь странам вновь придётся попытаться договориться об изменении формулы. "Что сумеет вдохнуть в эту систему новый директор-распорядитель, пока не понятно. Пока для неё задача - решить вопрос об удвоении NAB и сохранить кредитные линии в чуть меньше размере, чем они есть. (...) ещё, скорее всего, придётся приложить усилие, чтобы США реально приняли обязательство закомититься на удвоение. NAB это условное обязательство, но оно формируется в процессе бюджетного процесса", - отметил Сторчак.

В ходе предыдущего, 14-го, пересмотра, о проведении которого лидеры G20 договорились в 2010 году и который вступил в силу в 2016 году, квотные ресурсы были удвоены - до 477 млрд SDR (около $660 млрд), при этом более 6% квот было перераспределено от развитых стран развивающимся. В итоге Китай стал третьим по размеру квоты государством - членом МВФ, а Бразилия, Индия и Россия вошли в число 10 крупнейших акционеров. Однако даже с учетом этого доли emerging markets в фонде остались не сообразными их весу в мировой экономике.