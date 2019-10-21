Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подросли на Московской бирже в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,80-63,85 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,835 руб. (+7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,2125 руб./EUR1 (-19,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 5 копеек к уровню закрытия пятницы, до 67,155 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,92 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 8,26 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов понедельника связано прежде всего с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, из-за опасений замедления темпов мировой экономики, а также из-за сохраняющейся неопределенности в отношении выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник утром после падения по итогам прошедшей недели, поскольку рынок остается под влиянием ряда негативных факторов. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,08% - до $59,37 за баррель. В пятницу их цена опустилась на 0,82%, составив на закрытие $59,42 за баррель.

На прошлой неделе стало известно о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Кроме того, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, взлетели на 9,28 млн баррелей при прогнозе роста всего на 4 млн баррелей. Число нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилось на одну единицу - до 713, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Подъем был зафиксирован вторую неделю подряд.