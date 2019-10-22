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Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться, следует из слов главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

По данным Росстата, годовая инфляция на 14 октября замедлилась до 3,8% с 3,9% на 7 октября и с 4,0% на конец сентября. Последний раз годовая инфляция была на отметке 3,8% в конце декабря 2018 года, после этого все время превышала ее, достигнув максимума в 5,3% в марте, но затем начала снижаться. Очередные недельные данные ведомство опубликует 23 октября.

"Мы уже опустились ниже отметки в 3,8%, видим, что идет гораздо ниже (ожиданий инфляция - ИФ) на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования", - сказал журналистам Орешкин на полях форума "Открытые инновации".

"Мы точно видим, по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза", - отметил министр.

В конце августа Минэкономразвития представило новый макропрогноз до 2024 года, в котором резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год - сразу до 3% с 3,8% (в базовом варианте, который закладывается в бюджет). Правда, после этого Минэкономразвития подготовило целевой сценарий прогноза, в котором инфляцию на 2020 год прописало на уровне 4,0%, отметив, что в нем "предполагается более значительное смягчение денежно-кредитной политики (чем в базовом - ИФ)".

При этом в начале сентября министерство в своем обзоре "Картина инфляции" уже допустило, что инфляция по итогам 2019 года может быть ниже и нового прогноза и составить 3,6-3,8%, а в начале октября Минэкономразвития сделало еще более радикальный прогноз, понизив ожидания на 2019 год до 3,2%.

ЦБ РФ в начале сентября более осторожно понизил прогноз инфляции в России по итогам 2019 года лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%, сохранив прогноз в 4% на 2020 год.

Минэкономразвития Максим Орешкин

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