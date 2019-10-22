Рубль к вечеру вновь смог выйти в плюс к доллару и евро благодаря внешнему позитиву

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль после небольшой дневной отрицательной коррекции вновь смог выйти в плюс по отношению к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть и повышенному спросу инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара США составил 63,6475 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 8,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,875 руб./EUR1, подешевев на 13,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 10,6 копейки - до 66,90 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к плавному росту курса рубля к доллару и евро во вторник способствовали как растущие цены на нефть, так и сохраняющийся спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты emerging markets, на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox Business в понедельник, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно. В свою очередь торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к подъему после падения до минимальных отметок почти за две недели. Рынок ждет данных об изменении товарных запасов топлива в США за неделю. Американский институт нефти (API) опубликует свои показатели во вторник, а вечером в среду будут обнародованы официальные результаты министерства энергетики страны. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,24% - до $59,69 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени выросли на 1,57% - до $54,35 за баррель.

"Ожидания инвесторов прогресса в торговых переговорах между США и Китаем стимулируют спрос практически на все валюты развивающихся стран. При этом дополнительную поддержку рублю оказывает существенный спрос нерезидентов на ОФЗ в преддверии очередного заседания Банка России, на котором ключевая ставка может быть понижена сразу на 50 базисных пунктов. Кроме того, на руку игрокам на повышение курса рубля выступают такие факторы, как приближающийся пик налоговых платежей октября, а также растущие цены на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер" Алексей Корнилов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "к вечеру рубль и большинство его коллег на развивающихся рынках торговались в плюсе к доллару, хотя укрепление отечественной валюты было минимальным. Так, бразильский реал прибавлял порядка 1%, южноафриканский рэнд и турецкая лира - по 0,8% и 0,4% соответственно. Наряду с индийской рупией и мексиканским песо рубль торговался в совсем небольшом плюсе. "Аппетит" инвесторов к риску несколько улучшился после очередного усиления надежд на мирное решение торгового конфликта между США и Китаем, однако в целом тревожность на рынках сохраняется. При этом рубль получает дополнительную поддержку с рынка нефти и от подготовки экспортеров к основным налоговым платежам в конце недели.

По мнению аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко, "вчера восприятие рискованных активов улучшилось, фондовые рынки выросли после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что США могут отказаться от повышения в середине декабря пошлин на китайский импорт в рамках первого этапа торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп также оптимистично оценил ход торговых переговоров. Сегодня ночью появились сообщения, что во вторник в 21:00 по Москве британскому парламенту предстоит снова проголосовать по новому плану выхода страны из ЕС и что Борис Джонсон заручился достаточной поддержкой, чтобы обеспечить благоприятный для себя исход голосования. Если это действительно произойдет, можно ожидать глобального ослабления доллара и усиления спроса на рискованные активы. Кроме того, поддержку рублю оказывают продажи валюты экспортерами в преддверии налоговых и дивидендных выплат на текущей неделе. Таким образом, внутренние и внешние факторы вполне благоприятны для рубля, и благодаря оптимизму в отношении Brexit и поддержке со стороны экспортеров курс рубля вполне может достичь отметки 63 руб./$1 сегодня ближе к вечеру или завтра утром".

"Поддержку рублю оказывают как внешние, так и внутренние факторы, - отмечают аналитики Нордеа банка. - На глобальных площадках наблюдется оптимизм на фоне сообщений о продвижении Китая и США к подписанию первой фазы торговой сделки. При этом рубль укрепляется более заметно, чем валюты развивающихся стран. Анализ за прошедшие полтора года показывает, что рубль систематически укрепляется более заметно, чем индекс валют развивающихся стран, при появлении позитивных новостей относительно торгового противостояния США-Китай. Сегодняшняя ситуация на рынке вполне соответствует этим наблюдениям. Кроме того, поддержку рублю оказывает фактор налогового периода, пик которого придется на 25 октября. Умеренным источником поддержки остается и спрос на ОФЗ в преддверии пятничного заседания Банка России".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 23 октября на 12,7 копейки, до 63,6336 руб./$1, и опустил курс евро на 25 копеек, до 70,9196 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник по отношению к предыдущему дню на 5,04 копейки и составил 63,6713 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве потерял 4,95 копейки, опустившись до 63,6829 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 415,063 млн, из которых $606,826 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 808,237 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 21,46 копейки по отношению к понедельнику, до 70,918 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 19,39 копейки и составил 70,9373 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR535,931 млн, из которых EUR190,122 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR345,809 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник слегка снизились по отношению к предыдущему дню. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день на 7 базисных пунктов - до 7,01%, а на семидневный срок - на 8 базисных пунктов, до 7,03% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 5 базисных пунктов, составив 7,03% годовых; ставка на срок 3 месяца упала на 8 базисных пунктов, до 7,08% годовых, а на срок 6 месяцев - на 9 базисных пунктов, до 7,13% годовых.

Банк России во вторник, 22 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,24 трлн рублей (при лимите 2,24 трлн рублей и общем спросе 3,038 трлн рублей) в среднем по ставке 6,89% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 15 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2,65 трлн рублей (при лимите 2,65 трлн рублей и общем спросе 3,327 трлн рублей) в среднем по ставке 6,95% годовых.

"На локальном денежном рынке банки не испугались предстоящих налоговых платежей и уже третью неделю подряд были готовы разместить на недельных депозитах в ЦБ более 3 трлн рублей. Тем не менее, регулятор сократил лимит на аукционе до 2,24 трлн рублей по сравнению с 2,65 трлн рублей неделей ранее. Таким образом, накануне уплаты крупных платежей запасы ликвидности кредитных организаций своевременно пополнятся на 410 млрд рублей", - отмечает Кравченко.