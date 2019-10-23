Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду коррекционным снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за фиксации прибыли инвесторами после роста во вторник; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,6%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2793,97 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1380,09 пункта (-0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,9%.

Доллар стоит 63,74 рубля (+0,5 копейки).

Просели акции "Интер РАО" (-0,9%), ВТБ (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%), "РусАла" (-0,5%), "Россетей" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%).

Подросли бумаги "Мечела" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

В США индексы во вторник скорректировались вниз, трейдеры анализировали квартальную отчетность компаний и следили за новостями, касающимися торговых переговоров Вашингтона и Пекина. По оценкам экспертов, вероятность того, что председатель КНР и президент США официально подпишут сделку первого этапа в ноябре, возрастает, и это нивелирует существенную часть рисков для мировой экономики.

Рынок также продолжил следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Председатель Евросовета Дональд Туск будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit.

"Принимая во внимание решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласиться на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения", - написал он в твиттере.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева сообщила, что Брюссель ожидает от Лондона информации о его дальнейших шагах по ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3% после выходного дня во вторник, когда праздновалось восхождение на престол императора Нарухито; китайский Shanghai Composite проседает на 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Китайский рынок проседает на новостях, что китайские власти планируют сменить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Накануне газета Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что Пекин готовит план смены Лэм на фоне массовых протестов в Гонконге с требованием проведения демократических реформ. Одним из требований протестующих является смена правительства Лэм.

По данным газеты, в том случае, если председатель КНР Си Цзиньпин примет решение о смене Лэм, "промежуточный" глава Гонконга может быть назначен уже к марту и останется на этом посту до конца действующего срока Лэм, завершающегося в 2022 году.

Нефть

Нефть утром в среду также корректируется вниз после скачка по итогам предыдущей сессии на сообщениях СМИ о том, что страны ОПЕК и их союзники могут рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи в ходе декабрьского заседания; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 22 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $59,45 за баррель (-0,4% и +1,3% накануне), декабрьская цена WTI - $54,13 за баррель (-0,6% и +1,6% во вторник).

Снижению цен в среду способствовали данные Американского института нефти (API), согласно которым, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,45 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились шестую неделю подряд - на 4,7 млн баррелей. Запасы бензина снизились за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей, прогнозируют аналитики.

Накануне в СМИ появились сообщения источников о том, что нефтедобывающие страны могут рассмотреть возможность более глубокого сокращения добычи на заседании в декабре в связи с растущими опасениями ослабления спроса в 2020 году. По словам источников, в первую очередь Саудовская Аравия хочет добиться более четкого выполнения странами ОПЕК обязательств по ограничению добычи в рамках действующего соглашения.

Комментарии экспертов

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в среду вероятна приостановка роста индекса РТС под влиянием внешних факторов. На рынках в целом сохраняется неопределенность в отношении торговой сделки США и КНР, а также в отношении Brexit (британский парламент во вторник в очередной раз отверг вариант соглашения с ЕС, предложенный премьер-министром, и теперь наиболее вероятным сценарием является перенос сроков "развода" еще на три месяца). Поток финансовой отчетности западных корпораций выглядит в среднем лучше прогнозов в части чистой прибыли за третий квартал, но не обходится и без негативных сюрпризов (так, крайне негативную реакцию рынка вызвала отчетность производителя игрушек Hasbro, чистая прибыль которого оказалась ниже самых пессимистичных прогнозов, подешевели после выхода отчетности акции почтовой службы UPS, оборонно-промышленной корпорации Lockheed Martin, оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's).

На валютном рынке в начале торгов возможен отскок доллара вверх, так как многие участники рынка, вероятно, предпочтут сократить спекулятивные длинные позиции по рублю в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу, а также из-за неопределенного внешнего фона.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, в центре внимания инвесторов остается вопрос Brexit, и, несмотря на прогресс по движению в этом направлении, момент окончательного выхода Британии из Евросоюза затягивается. Палата общин сначала приняла законопроект во втором чтении (322 голоса против 299), однако затем отклонила идею окончательного рассмотрения соглашения в течение трех дней. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя итоги голосования, заявил, что страна "так или иначе покинет ЕС со сделкой, на которую парламент дал согласие", имея в виду второе чтение. Теперь в базовом варианте в ближайшее время ожидается продление конечных сроков выхода Британии из ЕС с 31 октября на некоторое время (вероятно, на три месяца), в течение которых работа над принятием законопроекта будет продолжена.

Советник Белого дома США Кудлоу заявил, что "если первоначальная сделка с Китаем будет работоспособной, то появятся возможности для сворачивания некоторых пошлин до конца года" (как известно, подписание первого этапа соглашения запланировано на середину ноября).

Общие настроения на глобальных площадках в последние дни не подталкивают к направленному движению. В среднесрочной перспективе недооцененным фактором поддержки для российских акций является тенденция к снижению ставок на долговом рынке РФ - ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи (на данный момент около 7%) уже не только превосходит доходности ОФЗ на всей кривой (до 6,8%), но и приближается к уровню доходности корпоративных бумаг, например, по индексу IFX Cbonds (7,15%). В краткосрочной перспективе смешанный внешний фон может затруднять дальнейший рост российского рынка акций, поэтому следует рассчитывать на переход к боковой динамике индекса МосБиржи вблизи отметки 2800 пунктов. В среднесрочной перспективе сохраняется вероятность выхода на новые исторические максимумы, считает Поддубский.