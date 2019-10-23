Страновый бренд США подорожал за год на 7%, бренд Китая - на 40%

Россия в этом рейтинге поднялась с 18-го места на 14-е

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Оценка странового бренда США с прошлого года выросла на 7,2%, до $27,751 трлн, оценка бренда Китая взлетела на 40,5%, до $19,486 трлн, бренд ФРГ подешевел на 5,7%, до $4,855 трлн. Таковы результаты исследования Brand Finance.

Все три страны пока остаются самыми дорогими брендами в мире.

Оценка бренда учитывала ВВП стран, инвестиционную и туристическую привлекательность, политику и торговые правила, социальные аспекты и другие критерии. Средний прирост стоимости бренда среди стран с развивающейся экономикой составил 13,9%, в то время как в развитых государствах показатель увеличился всего на 0,4%

Япония поднялась с пятого места на четвертое, ее бренд подорожал на 26%, до $4,533 трлн. Великобритания стала пятой, несмотря на рост показателя на 2,7%, до $3,851 трлн. Франция осталась на шестом месте (-4%, до $3,097 трлн).

На седьмую строку с девятой в прошлогоднем рейтинге поднялась Индия (+18,7%, до $2,562 трлн), Канада опустилась на восьмое место с седьмого (-1,8%, до $2,183 трлн). Южная Корея заняла девятую позицию вместо десятой (+6,7%, до $2,135 трлн), Италия упала до десятой с восьмой (-4,7%, до $2,11 трлн).

Россия поднялась на 14-ю позицию с 18-й в прошлом году, Казахстан - до 44-й с 51-й позиции, Украина - до 56-й с 58-й позиции, Узбекистан - до 70-й с 72-й позиции, Туркмения - до 79-й с 86-й. Азербайджан опустился на четыре позиции и оказался на 86-м месте.

Сильнее всего подорожали бренды Ганы (67,1%), Уганды (+55,7%) и Парагвая (+55,4%). Среди западноевропейских государств лидером подъема стала Ирландия (+12%, до $604 млрд).

В отдельном рейтинге устойчивости страновых брендов (в котором не учитывается масштаб экономики) на первом месте остался Сингапур с оценкой 90,5 пункта из 100. Тем не менее, показатель несколько ухудшился по сравнению с 92,4 пункта в прошлогоднем рейтинге. Авторы исследования отмечают высокое качество медицинского обслуживания и образования в стране.

На втором месте находится Швейцария (89,9 пункта), за ней с минимальным отрывом следуют Нидерланды (89,6 пункта), далее идут Германия (88,2 пункта), Люксембург (86,9 пункта), ОАЭ (86,6 пункта) и Финляндия (86,4 пункта).