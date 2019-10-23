Рубль сократил потери к доллару и евро в среду вечером на растущей нефти

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают в ходе торгов на Московской бирже в среду вечером; рубль немного сократил дневные потери к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть.

Курс доллара США составил 63,8725 руб. в 19:00, что на 13,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,0125 руб., подорожав на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12 копеек - до 67,085 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро в среду вечером связано прежде всего с фиксацией прибыли участниками рынка перед приближающимся пятничным заседанием Банка России, на котором ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 базисных пунктов. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают цены на нефть, которые ускорили рост после публикации данных о сокращении коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе, что стало неожиданностью для рынка. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 1,04% - до $60,32 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени выросли на 1,34% - до $55,21 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд (что произошло бы впервые почти за год) - на 4,7 млн баррелей. При этом, как ожидается, запасы бензина снизились за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 октября на 16,61 копейки, до 63,7997 руб., и повысил курс евро на 4,48 копейки, до 70,9644 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в среду по отношению к предыдущему дню на 17,95 копейки и составил 63,8508 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 19,65 копейки, поднявшись до 63,8793 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 868,208 млн, из которых $770,583 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 97,625 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 6,06 копейки по отношению ко вторнику, до 70,9786 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 10,62 копейки и составил 71,0416 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR655,328 млн, из которых EUR259,238 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,09 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов в среду слегка снизились, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась по отношению к предыдущему дню. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизились за день на 8 базисных пунктов - до 6,93%, на семидневный срок - на 3 базисных пункта, до 7% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне 7,03%, 7,08% и 7,13% годовых соответственно.