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Сотрудницу банка обвинили в похищении денег 457 клиентов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Москве сотрудницу коммерческого банка заподозрили в похищении более 400 млн рублей у 457 клиентов. Она была под подпиской о невыезде, в 2017 году скрылась, в январе 2018 года ее задержали в Черногории и выдали в Россию, рассказал представитель ГУ МВД столицы Юрий Титов.

По версии следствия, она брала деньги у клиентов, желающих открыть вклады, выдавала им договор банковского вклада и приходные кассовые ордера, подтверждающие, что деньги внесены в кассу. При этом в базу данных банка она информацию о вкладчиках и их деньгах не вносила, эти средства в собственность банка не поступали и похищались. Сообщники задержанной не установлены.

В отношении задержанной возбудили дело о растрате, затем статью сменили на мошенничество. Сейчас дело находится в Бутырском суде Москвы.

МВД Москва Черногория

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