Поиск

Акции Twitter рухнули на новостях о выручке компании в третьем квартале

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, увеличила выручку в третьем квартале 2019 года на 8,6%, однако этот показатель существенно не дотянул до прогнозов экспертов, что привело к падению акций компании на предварительных торгах.

Акции Twitter рухнули на 18,7% на предварительных торгах в четверг. С начала года их стоимость выросла на 35%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее квартальная выручка составила $823,7 млн по сравнению с $758,1 млн за аналогичный период 2018 года. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $876 млн.

Выручка от рекламы увеличилась до $702 млн по сравнению с $650 млн годом ранее. Чистая прибыль Twitter в третьем квартале 2019 года составила $36,5 млн, или $0,05 на акцию, против $789 млн, или $1,02 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,17. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал скорректированную прибыль на уровне $0,2 на акцию.

Со второго квартала Twitter отказалась от публикации данных о количестве пользователей и объявляет лишь показатель "монетизируемых ежемесячно активных пользователей". Этот показатель на конец третьего квартала составил 145 млн по сравнению с 139 млн на конец второго квартала и 124 млн за аналогичный период годом ранее.

Согласно прогнозу Twitter, в четвертом квартале 2019 года выручка компании составит от $940 млн до $1,01 млрд. Аналитики ожидали, что показатель составит $1,06 млрд.

Twitter США

Новости

Акции "Норникеля" обновили исторический максимум

Сечин связал рост доли США на рынке нефти с политикой страны

Сечин связал рост доли США на рынке нефти с политикой страны

Индекс РТС обновил максимум с начала июля

Индекс РТС обновил максимум с начала июля

Батурина и Бакальчук возглавили список 25 богатейших женщин России по версии Forbes

Батурина и Бакальчук возглавили список 25 богатейших женщин России по версии Forbes

Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов

Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале

Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале

Цена нефти Brent опустилась ниже $60,9 за баррель после резкого скачка накануне

Россия впервые попала в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия впервые попала в топ-30 рейтинга Doing Business

"Ъ" узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

"Ъ" узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли "Сургутнефтегаза"

Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли "Сургутнефтегаза"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');