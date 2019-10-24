Акции Twitter рухнули на новостях о выручке компании в третьем квартале

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, увеличила выручку в третьем квартале 2019 года на 8,6%, однако этот показатель существенно не дотянул до прогнозов экспертов, что привело к падению акций компании на предварительных торгах.

Акции Twitter рухнули на 18,7% на предварительных торгах в четверг. С начала года их стоимость выросла на 35%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее квартальная выручка составила $823,7 млн по сравнению с $758,1 млн за аналогичный период 2018 года. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $876 млн.

Выручка от рекламы увеличилась до $702 млн по сравнению с $650 млн годом ранее. Чистая прибыль Twitter в третьем квартале 2019 года составила $36,5 млн, или $0,05 на акцию, против $789 млн, или $1,02 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,17. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал скорректированную прибыль на уровне $0,2 на акцию.

Со второго квартала Twitter отказалась от публикации данных о количестве пользователей и объявляет лишь показатель "монетизируемых ежемесячно активных пользователей". Этот показатель на конец третьего квартала составил 145 млн по сравнению с 139 млн на конец второго квартала и 124 млн за аналогичный период годом ранее.

Согласно прогнозу Twitter, в четвертом квартале 2019 года выручка компании составит от $940 млн до $1,01 млрд. Аналитики ожидали, что показатель составит $1,06 млрд.