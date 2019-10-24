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ЕЦБ не стал менять ставки

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

В ЕЦБ отмечают, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

ЕЦБ также подтвердил, что с 1 ноября запустит программу выкупа активов на 20 млрд евро в месяц.

ЕЦБ

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