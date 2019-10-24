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Объем вложений иностранцев в госдолг РФ обновил рекорд

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Нерезиденты в сентябре 2019 года увеличили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) на 37 млрд рублей, или на 1,4%, до 2,617 трлн рублей с 2,580 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Накопленный объем инвестиций нерезидентов в гособлигации достиг нового исторического максимума, преодолев прежний рекордный уровень, зафиксированный двумя месяцами ранее.

Рынок ОФЗ в сентябре увеличился на 90 млрд рублей, или на 1,0%, до 8,785 трлн рублей с 8,695 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре выросла до 29,8% с 29,7%.

ЦБ РФ

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