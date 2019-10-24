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Аналитик Fitch возглавит департамент банковского надзора ЦБ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Старший директор банковской аналитической группы агентства Fitch Ratings Александр Данилов возглавит департамент обеспечения банковского надзора Банка России. К работе он приступит с 5 ноября, сообщила пресс-служба регулятора.

Нынешний директор департамента Александр Полонский останется в ЦБ в должности советника первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Данилов работал в Fitch с 2006 года. Он два года руководил отделом анализу финансовых организаций "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" (российская структура международного рейтингового агентства), а с января 2009 года по октябрь 2019 года был старшим директором по анализу банков "Фитч Рейтингз СНГ Лтд".

Комментируя свое назначение, Данилов отметил, что раньше он оценивал банковскую систему со стороны, теперь же он получил возможность "поучаствовать напрямую в процессах совершенствования банковского надзора и способствовать развитию банковской аналитики".

Банк России Fitch Александр Данилов

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