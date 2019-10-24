Рубль слегка снижается к доллару на фоне фиксации прибыли участниками рынка

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка подрастает, а изменения евро незначительны в ходе вечерних торгов на Московской бирже в четверг; рубль слегка снижается к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли участниками рынка перед пятничным заседанием Банка России.

Курс доллара США составил 64,1125 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 16,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,1325 руб./EUR1, подешевев всего на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,4 копейки по отношению к 23 октября, составив 67,27 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отрицательная коррекция курса рубля к доллару США в четверг вечером связана как с возобновившимся повышением американской валюты на мировом рынке Forex, так и с фиксацией прибыли участниками рынка перед приближающимся пятничным заседанием Банка России, на котором ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 базисных пунктов.

При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть, которые растут второй день подряд благодаря публикации данных о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, что стало неожиданностью для рынка. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,7% - до $61,6 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже вечером растут на 0,57% - до $56,29 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей. Консенсус-прогноз опрошенных S&P Global Platts экспертов предполагал, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд (что произошло бы впервые почти за год) - на 4,7 млн баррелей. При этом ожидалось снижение запасов бензина за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

"Основным фактором влияния на динамику рубля в настоящее время выступают ожидания завтрашнего заседания Банка России, причем многие аналитики ждут снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов. Не исключено, что, как и месяцем ранее, после снижения ставки Центробанком доллар может немного снизиться и на горизонте нескольких недель его курс может опуститься в диапазон 63,0-63,5 руб./$1. Но в дальнейшем, на горизонте полгода - год, американская валюта может начать расти под давлением прогнозируемого роста инфляции с уровня где-то 3,6% на конец этого года до чуть выше 4% на конец следующего года. И в итоге к концу 2020 года доллар вполне может оказаться в диапазоне 67-69 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин.

По словам аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко, "рубль отстает от других валют развивающихся рынков. На курс рубля, возможно, оказывает давление обратная конвертация дивидендов, выплаченных в начале недели держателям депозитарных расписок. Полученные средства в рублях эмитенты депозитарных расписок, вероятно, направили на покупку иностранной валюты на общую сумму $0,5 млрд. На данный момент потенциал укрепления рубля почти исчерпан. Можно ожидать, что на будущей неделе рост доллара ускорится, когда рубль лишится поддержки со стороны экспортеров в связи с окончанием налогового периода".

Аналитики Нордеа банка отмечают, что "рубль торгуется вблизи отметки 64 руб./$1 в паре с долларом и 71 руб./EUR1 в паре с евро. Умеренную поддержку российской валюте оказывает приближение пика налоговых платежей (25 октября) и рост цен на нефть выше отметки $61 за баррель. Внешний фон остается преимущественно нейтральным. Прошедшие накануне аукционы по размещению ОФЗ вновь встретили высокий спрос - порядка 80 млрд рублей при предложении на уровне 30 млрд рублей".

"Существующий в данное время расклад сил пока может способствовать сохранению текущих позиций в рубле - в диапазоне 63,5-64,0 руб./$1, однако в среднесрочной перспективе баланс рисков в паре "доллар-рубль" смещен в сторону повышения американской валюты", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. По его мнению, "внешние условия для рубля не несут ярко выраженного характера. Тенденция к ослаблению индекса доллара DXY, наблюдавшаяся на прошлой неделе, приостановилась - индекс консолидируется вблизи отметки в 97,5 пункта. Индекс валют развивающихся стран MSCI Emerging Market Currency Index пытается забраться выше рубежа в 1630 пунктов. Из внутренних факторов влияние на рынок сейчас оказывает приближающийся пик налоговых выплат (25-28 октября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, суммарный объем выплат оценивается в 1,56 трлн рублей), а также заседание ЦБ РФ в эту пятницу, где с высокой долей вероятности ключевая ставка будет вновь снижена, причем часть участников рынка ожидает ее снижения сразу на 50 базисных пунктов".

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 октября на 6,03 копейки, до 63,86 руб./$1, и повысил курс евро на 17,56 копейки, до 71,14 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг по отношению к предыдущему дню на 4,91 копейки и составил 63,8999 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве прибавил 7,29 копейки, поднявшись до 63,9529 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 210,619 млн, из которых $828,19 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 382,429 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 12,5 копейки по отношению к среде, до 71,1036 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве прибавил 14,59 копейки и составил 71,1894 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR733,716 млн, из которых EUR258,344 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR475,372 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг слегка снизились по отношению к предыдущему дню, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла за день на 1 базисный пункт - до 6,94%. При этом ставка на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта, до 6,98% годовых. В свою очередь ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 3 месяца снизились на 3 базисных пункта - до 7% и 7,05% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяца упала сразу на 5 базисных пунктов - до 7,08% годовых.