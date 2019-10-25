Денежная база в РФ выросла с 11 по 18 октября на 45,5 млрд рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 18 октября составил 10685,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 11 октября денежная база в России равнялась 10640,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 45,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.