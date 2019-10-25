"АЛРОСА" добыла желтоватый алмаз массой 232 карата

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На трубке "Удачная" "АЛРОСА" впервые с 2016 года добыли алмаз массой больше 230 карат - желтоватый камень ювелирного качества массой 232,4 карата. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это камень октаэдрической формы размером 40х39х23 мм, на нем есть природный и техногенные сколы. Он был извлечен на фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината.

Замгендиректор компании Евгений Агуреев назвал "огромной редкостью" такие крупные кристаллы ювелирного качества. Он отметил, что это вторая значимая находка с начала года на трубке "Удачная". В январе там добыли алмаз массой 191,46 карата.

Кимберлитовая трубка "Удачная", открытая в 1955 году, входит в число наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и в мире. C начала разработки в 1967 году это месторождение принесло сотни крупнейших алмазов. За 9 месяцев 2019 года там добыли 2,385 млн карат алмазов.