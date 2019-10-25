South Stream Transport отвергли риски для "Турецкого потока" из-за ареста акций

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на стройку и работу "Турецкого потока", заявили "Интерфаксу" в South Stream Transport.

"South Stream Transport B.V. подтверждает, что Окружной суд Амстердама выдал разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на арест акций компании. Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода "Турецкий поток". Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", - сообщили в пресс-службе проектной компании.

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