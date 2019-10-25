Замгендиректора "Альфа-капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Замгендиректора управляющей компании "Альфа-капитал" и член ее правления Евгений Живов больше в компании не работает. Об этом сообщила пресс-служба УК. Жена Живова Ирина написала в фейсбуке, что он бил ее и детей.

"Управляющая компания "Альфа-капитал" разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении", - говорится в пресс-релизе.

Представитель компании отказался назвать дату увольнения Живова и комментировать подробности. Ранее на этой неделе он принимал участие в форуме "НАУФОРа" в Екатеринбурге. В компании он работал в 2010 года, а в ее правление вошел в 2016 году.

В 2004-2007 он работал в Юникредит банке, где был главным экспертом отдела маркетинга.