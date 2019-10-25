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Уральские абоненты мобильного оператора пять часов были без связи из-за обрыва кабеля

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На Урале абоненты мобильного оператора "Мотив" вечером в пятницу на пять часов остались без связи из-за обрыва магистрального оптоволоконного кабеля. Сейчас работа сети восстановлена, сообщили в пресс-службе компании.

В "Мотиве" принесли извинения своим клиентам. В фейсбуке компания пообещала компенсации пострадавшим абонентам, но не назвала их количество. Им на выбор предложат пакет интернет-трафика размером 10 ГБ на срок до 7 дней или безлимитные звонки на все номера региона присутствия в течение 7 дней.

Оператор "Мотив" предоставляет услуги связи в четырех регионах - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Свердловской и Курганской областях. Компания с 5 миллионами абонентов занимает пятой место в России по этому показателю после МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и "Ростелекома".

Мотив Урал

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