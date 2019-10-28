Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних торговых площадок благодаря новостям о продвижении переговоров США и Китая на пути к торговому соглашению; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, причем второй обновил исторический максимум.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2885,27 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1425,34 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 63,89 рубля (+0,04 рубля).

Локомотивом подъема по-прежнему выступают акции "Сургутнефтегаза" (+3,1%, до 48 рублей), нацелившиеся на исторический максимум 50,469 рубля, зафиксированные в начале мая 2006 года.

Также подросли акции "Газпрома" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "РусГидро" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), "РусАла" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%).

Во "втором эшелоне" отличились ростом акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" , подскочившие более чем на 20% на фоне возобновившихся слухов об интересе нерезидентов к активам компании.

Подешевели бумаги "Распадской" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,3%).

Индексы в США в пятницу выросли, S&P 500 и Dow Jones подошли вплотную к рекордным максимумам на фоне оптимизма инвесторов по поводу корпоративной отчетности и сообщений, что США и Китай продвинулись в переговорах по торговому соглашению.

В пятницу состоялись телефонные переговоры вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. После этой беседы торговое представительство США сообщило, что США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Одним из катализаторов роста рынка стала корпоративная отчетность, пишет MarketWatch. Более 38% компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали свои отчеты за третий квартал, по данным FactSet. Из них результаты 78% превзошли ожидания аналитиков.

Также инвесторы внимательно следят за новостями, касающимися выхода Великобритании из Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал попытку Евросоюза перенести срок Brexit на три месяца, тем самым повысив вероятность выхода Великобритании из состава ЕС без заключения какого-либо соглашения, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. В ходе встречи в Брюсселе в пятницу утром дипломаты из 27 стран-членов ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,8%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) благодаря сигналам продвижения переговоров США и Китая.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, а также квартальные финансовые отчеты ряда крупных компаний, включая Apple и Facebook.

Министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США продвинулись в переговорах, завершив технические консультации по ряду вопросов, и договорились "должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность".

Нефть утром в понедельник умеренно корректируется вниз после максимального более чем за месяц скачка по итогам предыдущей недели, обусловленного сигналами продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также данными о снижении запасов нефти в Штатах. Цена Brent находится на том же уровне, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 25 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,57 за баррель (-0,3% и +0,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $56,52 за баррель (-0,3% и +0,8% в пятницу).

По итогам прошлой недели нефть Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2%.

Отчет Минэнерго США, опубликованный на прошлой неделе, указал на первое за шесть недель падение запасов нефти в стране.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в понедельник возможно продолжение повышения по индексу РТС. Динамика мировых фондовых индексов и доходности долговых инструментов указывает на повышение "спроса на риск", что отчасти объясняется ожиданиями заключения торговой сделки между США и КНР - обе стороны оптимистично высказываются о перспективах соглашения. Кроме того, преимущественно благоприятную реакцию на рынке вызывает поток корпоративной отчетности крупных западных эмитентов. В понедельник до открытия торгов в США ожидается отчетность корпораций AT&T (14:00 по московскому времени).

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 64 руб., считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, внешний фон для российского рынка акций несколько улучшился. Вновь на повестку дня выходят вопросы торговых отношений США и Китая, и, согласно последним заявлениям сторон, вероятность подписания первой части торговой сделки на саммите АТЭС в середине ноября увеличивается. На выходных министерство торговли Китая выпустило заявление, в котором сказано об окончательном урегулировании основных проблем и подтверждено завершение технических консультаций по части текста соглашения.

В целом аппетит к риску в начале недели умеренно-позитивный. При этом наступившая неделя будет наполнена важными для рынка событиями - вероятное прояснение вопроса Brexit в части предоставления со стороны ЕС отсрочки предельного срока выхода Британии из Евросоюза, заседание Федрезерва США (рынок, согласно фьючерсам на ставку, оценивает вероятность ее снижения на предстоящем заседании в 90%), публикация первой оценки ВВП США за третий квартал и данных по американскому рынку труда за октябрь.

Заметное внимание участников рынка приковано также и к продолжающемуся сезону квартальной корпоративной отчетности. На данный момент уже отчиталась 201 компания из индекса S&P 500, и показатели прибыли 163 из них (82%) превысили уровень консенсус-прогнозов. В ближайшие дни в центре внимания будет находиться публикация отчетности Alphabet (понедельник), Facebook, Apple (среда).

В качестве среднесрочного позитивного фактора для российских акций можно выделить тенденцию к снижению рыночных ставок. В краткосрочной перспективе при сохранении позитивного внешнего фона индекс МосБиржи имеет шансы на движение к отметке 2900 пунктов, считает Поддубский.