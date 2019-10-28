Квартальная прибыль Canon упала на 43%

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Производитель фототехники Canon сообщил о сокращении чистой прибыли в III квартале на 43% в годовом измерении в связи с падением продаж фотокамер, офисных принтеров и промышленного оборудования.

Показатель составил 26,52 млрд иен ($244,1 млн) против 46,26 млрд иен годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали чистую прибыль компании в среднем на уровне 35,67 млрд иен.

Выручка Canon за отчетный период снизилась на 6,2%, до 869,50 млрд иен с 926,50 млрд годом ранее при прогнозе на уровне 891,89 млрд иен.

Компания ухудшила годовые прогнозы. Теперь она ожидает падения прибыли на 45% вместо ожидавшихся 37% и падения выручки на 8,3%, а не на 5,2%, как ожидалось ранее.

После публикации отчета акции Canon подешевели на 0,53%. С начала года капитализации компании снизилась на 2,2%, до 3,14 трлн иен.