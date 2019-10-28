Рубль вечером немного укрепился к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения мировых рынков и позитивной динамики валют emerging markets.

Курс доллара США составил 63,73 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,68 руб./EUR1, подешевев на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,04 копейки - до 66,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного подрастать к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка демонстрируют спрос на рисковые активы, включая валюты emerging markets, в надежде на подписание торгового соглашения между США и Китаем в том числе после заявления президента США Дональда Трампа, что он ждет подписания значительной части торговой сделки с Китаем раньше запланированного. Трамп сказал об этом в понедельник, при этом он не раскрыл каких-либо подробностей относительно сроков.

В минувшую пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения. Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ и, по словам Лайтхайзера, намерены продолжить их в скором времени. В свою очередь, министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США продвинулись в переговорах, завершив технические консультации по ряду вопросов, и договорились "должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность".

Кроме того, участники рынков ждут заседания ФРС США позднее на этой неделе. Итоги октябрьского заседания американского Центробанка будут подведены в среду, 30 октября. Экономисты и аналитики по преимуществу ожидают, что регулятор сделает паузу после снижения ставки месяцем ранее. При этом президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва.

По итогам сентябрьского заседания ФРС снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом регулятор отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, рубль умеренно повышается к доллару и евро на первых торгах недели на фоне позитивной динамики всей группы валют emerging markets и благодаря общему улучшению настроений на глобальных рынках. "Из основных событий этой недели, безусловно, выделяется заседание Федрезерва, итоги которого будут опубликованы в среду. Это ключевое событие, которое окажет влияние на отношение инвесторов ко всей группе валют emerging markets. В целом внешние факторы имеют первостепенное значение для инвесторов и для динамики рубля на этой неделе, внутренние факторы вторичны. Тем более что налоговый период октября завершился сегодня уплатой налога на прибыль", - отметил Поддубский.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в понедельник рубль укреплялся на фоне налоговых платежей и ожиданиях снижения ставки ФРС. "Рубль поддерживали налоговые платежи, относительно дорогая нефть - выше $60 за баррель Brent, а также ожидания того, что ФРС вновь снизит ставку 30 октября. Однако потенциал укрепления уже не кажется столь сильным, так как в конце недели можно ожидать фиксации прибыли спекулянтами по факту завершения налогового периода, размещения ОФЗ на традиционных аукционах Минфина РФ и решения ФРС. Собственно говоря, снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов на минувшем заседании в прошлую пятницу сокращает актуальность carry trade, хотя рубль все еще остается одной из самых высокодоходных валют", - полагает Кочетков.

Нефть

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в понедельник после роста до максимума за месяц в прошлую пятницу. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве подешевели на 0,5% - до $61,42 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,04%, до $56,07 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть Brent выросли на 4,4%, WTI - на 5,2%, причем обе марки завершили торги на максимальных отметках с конца сентября.

Росту цен поспособствовали новости о прогрессе на торговых переговорах с Китаем. Помимо этого, в прошлую среду Минэнерго США сообщило о первом за шесть недель падении запасов нефти в стране. На этих новостях инвесторы увеличили число длинных позиций на нефть марки WTI (то есть ставок на дальнейший рост котировок) впервые с середины сентября. Тем не менее, совокупное число длинных позиций практически вдвое меньше, чем в сентябре.

Также участники нефтяного рынка следят за ростом добычи нефти в Норвегии, где в начале октября компания Equinor начала добычу на одном из крупнейших нефтегазовых месторождений страны Johan Sverdrup (Йохан Свердруп). По данным Bloomberg, первый груз нефти с месторождения уже был отправлен из порта Монгстад на танкере Orpheas.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 октября на 12,66 копейки, до 63,87 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,12 копейки, до 70,8382 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 14,4 копейки по отношению к пятнице и составил 63,7407 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 14,73 копейки и составил 63,7143 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 492,659 млн, из которых $888,203 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 604,456 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 32,55 копейки по отношению к пятнице, до 70,7059 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 24,05 копейки и составил 70,668 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR588,023 млн, из которых EUR189,593 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR398Ю43 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в понедельник после пятничного решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 26 б.п. - до 6,77% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 19 б.п. - до 6,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 15 б.п. - до 6,83% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 14 б.п. - до 6,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 12 б.п. - до 6,92% годовых.