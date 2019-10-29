Нефть дешевеет на сигналах России по поводу ограничения добычи

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются во вторник, давление на рынок оказывают сигналы России о том, что еще слишком рано говорить о более существенном ограничении добычи.

Это ставит под сомнение возможность ОПЕК и партнеров сбалансировать предложение на фоне ухудшающегося прогноза спроса, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по Москве составляет $61,37 за баррель, что на $0,2 (0,32%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $0,45 (0,73%), до $61,57 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,2 (0,36%) - до $55,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт уменьшился в цене на $0,85 (1,5%), до $55,81 за баррель.

"Комментарии России указывают на отсутствие консенсуса в рамках ОПЕК+ касательно более существенных сокращений добычи", - сказал аналитик HI Investment & Futures Corp. в Сеуле Уилл Суньчил Юнь. Эксперт добавляет, что это обстоятельство, а также прогноз роста запасов нефти в США на минувшей неделе удержит цены на "черное золото" от подъема.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в прошлую пятницу, 25 октября, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.