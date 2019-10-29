НПФ "Будущее" и банк "Открытие" заключили мировую в споре о выкупе акций "Росгосстраха"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между банком "Открытие" и НПФ "Будущее" по иску о сроках оферты "Росгосстраха". В соответствии с соглашением, банк должен выплатить фонду 254 млн рублей, Это следует из аудиозаписи заседания, которая имеется в распоряжении "Интерфакса". Ее подлинность подтвердил представитель НПФ "Будущее".

О намерении заключить мировое соглашение заявила представитель банка еще на предварительном заседании 10 сентября.

На заседании во вторник стороны договорились, что банк в течение 5 дней должен направить управляющей компании фонда - "Регион Траст" - 254 млн рублей.

Как сообщалось ранее, НПФ "Будущее" в конце июля 2019 года подал иск к банку "ФК Открытие" о взыскании убытков на 432,5 млн рублей. По мнению фонда, банк нарушил срок обязательного предложения по выкупу акций СК "Росгосстрах", которые ранее находились в составе пенсионных накоплений НПФ "Будущее". В банке "Открытие" отказались от комментариев.

Банк "Открытие" подпал под санацию ЦБ РФ в августе 2017 года, до этого его контролировал "Открытие холдинг". В периметр санации вошел и "Росгосстрах". В октябре того же года банк, которому вместе с аффилированными лицами принадлежало 96,66% в капитале страховщика, согласно закону об акционерных обществах, сделал обязательное предложение миноритарным акционерам "Росгосстраха" о выкупе оставшихся акций. Банк предложил выкупить 16,35 млрд обыкновенных акций, или 3,34% уставного капитала компании, по цене 0,432 рубля за акцию. Общая стоимость пакета оценивалась в 6,9 млрд рублей.

При этом конечный срок принятия обязательного предложения неоднократно продлевался: с 19 октября 2017 года до 26 мая 2018 года включительно. "Открытие" не объясняло причины продления оферты.

ФГ "Будущее" в декабре 2018 года предъявила к выкупу находящиеся у ее одноименного НПФ 2,9% акций "Росгосстраха" к оферте на сумму 6,1 млрд рублей. Затем, в феврале 2019 года, банк "Открытие" получил остававшиеся на балансе НПФ акции "Росгосстраха" на 379,7 млн рублей.

НПФ "Будущее" до сентября 2018 года принадлежал O1 Group Бориса Минца, входил в "ФГ Будущее". Сейчас основным владельцем фонда является ГК "Регион".